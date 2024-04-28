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مديرية الصحة بالبحيرة تحتفل باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، فيتو

شهد اليوم  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الاحتفالية الكبرى التى نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالبحيرة ، بمناسبة اليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية.



مديرية الصحة بالبحيرة تحتفل باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية

 

وذلك فى حضور الدكتور أحمد زغلول نقيب الأطباء بالبحيرة، والدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة،  والدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية، والدكتورة  لمياء الغرباوى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالبحيره.

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وبحضور مديري العموم ومديري الإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات والإدارات الصحية التابعة وفريق العمل بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة.

وفى كلمته تحدث  الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة  عن أهمية تقييم مخاطر بيئة العمل، وتطبيق القرارات المنظمة لقانون العمل والذى يوضح مهام ومسئوليات الجهاز الوظيفى للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت من حيث متابعة تنفيذ السياسات التى من شأنها توفير بيئة عمل آمنة 

وأكد  عن أهمية الإلمام بقوانين العمل المتعلقه بالسلامة والصحه المهنيه، وأهمية دور الصحة في سلامة العاملين، وأكد سيادته على أهمية تكاتف الجهود لسلامة العاملين في جميع المجالات وقد أشار سيادته بضرورة نشر فكر السلامة عامة فى البيوت والشوارع ايضا. 
 

وأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة منشآت الرعاية الصحية بالبحيرة وقامت الدكتورة لمياء الغرباوى بعرض لإنجازات إدارة السلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة.

ثم قام  الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالحيرة  بتكريم فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات المتميزة  و️تسليم دروع تكريم safety champion لمستشفيات الرحمانية. ايتاى.الصدر  والادارات الصحية كفر الدوار. أبوحمص. شبراخيت  ثم اختتم اللقاء بعرض للدكتورة نورا أبو المكارم عضو فريق الدعم الفنى بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية عن دور معايير السلامة البيئية.

ومن الجدير بالذكر أن  منظمة العمل الدولية احتفلت بهذا اليوم لأول مرة عام 2003، واختارت المنظمة هذا اليوم الموافق لذكرى ضحايا الحوادث المهنية عام 1996.
حيث تتم التوعية حول طرق الوقاية من الأمراض والحوادث المختلفة التي يتعرض لها العاملين خلال أعمالهم اليومية المعتادة.

 

 

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