وزير الصحة أمام الرئيسي السيسي: إنشاء بنية معلوماتية في مستشفيات التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنّ هناك تطويرًا كبيرًا على مستوى الخدمات الصحية.

وأضاف خلال جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، اليوم الأحد، أن الخدمات الصحية من الجيل الرابع تعتمد بشكل كبير على قاعدة بيانات ومعلومات المريض.

وأوضح أن كل مستشفى به ما 50 و70 تطبيقًا لتدوير حالة المرضى الداخليين أو في الرعاية الحرجة أو في الصيدليات أو في الأشعة أو في التحاليل.

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وأشار إلى أن هذه التطبيقات تدار بشكل علمي وبه حوكمة، لافتا إلي أن كل مستشفى لا بد أن يكون لها بنية تحتية معلوماتية، وأن تكون بداخل المستشفى وهو ما تم في المحافظات التي يوجد بها برنامج التأمين الصحي الشامل.

وأوضح وزير الصحة أن ما يقرب من 700 مستشفى حكومي تم العمل على الربط بينها.

وأفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مركز البيانات والحوسبة الحكومية بطريق العين السخنة لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لـترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا.

ويعد أول مركز للبيانات والحوسبة الحكومية، وصرحا جديدا تم بناؤه على أحدث النظم العالمية لحفظ ومعالجة البيانات في العالم.

كما تعد مـراكز البيانات والحوسبات السحابية تعد هي جوهر التحول الرقمي وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حاليًا، وقد أضافت آفاقًا جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات.

والمجال خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، حيث تتميز الحوسبات السحابية عن مـراكز البيانات التقليدية بقدرتها على مشاركة الموارد افتراضيًا وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مرنة.

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