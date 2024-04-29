الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توزيع مساعدات مادية لـ 35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بالجيزة اليوم

محافظة الجيزة؛فيتو
محافظة الجيزة؛فيتو

تنظم محافظة الجيزة اليوم الإثنين الساعة الواحدة ظهرا حفل توزيع مساعدات مادية لـ ٣٥ فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج وذلك في إطار رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير.

ملتقى توظيفيً اليوم بجهاز تشغيل الشباب في الجيزة 

وعلي جانب آخر ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، ملتقى توظيفيًا، بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هي: مندوبين مبيعات بالقاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه يشترط للتقديم على الوظائف المطلوبة ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، ويكون لديه القدرة على التواصل بشكل احترافي، وملم بمبادئ المبيعات والتسويق، وملتزم بالانضباط وحسن المسؤولية.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: مرتب ثابت + عمولة على المبيعات، وزيادات سنوية، وتأمينات اجتماعية، وإجازات.

وأوضح الجهاز أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

Advertisements

اليوم، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

الطقم يصل لـ 1600 جنيه، ننشر أسعار ملابس الأطفال في موسم صيف 2024 (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة المصريين بالخارج جهاز رعاية وتشغيل الشباب جيزة مؤسسة مصر الخير محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

اليوم، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

اليوم فاركو يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب سيراميكا بالدوري المصري

الطقم يصل لـ 1600 جنيه، ننشر أسعار ملابس الأطفال في موسم صيف 2024 (صور)

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

صحيفة إنجليزية تكشف السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح وكلوب

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن، وهذا سعر البيض اليوم الإثنين

الضرائب تكشف حقيقة إصدار تعليمات بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية

سيطرة عربية على كأس السوبر الإفريقي بالنسخة السابعة على التوالي.. أزمة اتحاد العاصمة تؤهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.. وثالث نهائي بين الأهلي والترجي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads