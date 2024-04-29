توزيع مساعدات مادية لـ 35 فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج بالجيزة اليوم

تنظم محافظة الجيزة اليوم الإثنين الساعة الواحدة ظهرا حفل توزيع مساعدات مادية لـ ٣٥ فتاة من اليتيمات المقبلات على الزواج وذلك في إطار رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة مصر الخير.

ملتقى توظيفيً اليوم بجهاز تشغيل الشباب في الجيزة

وعلي جانب آخر ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، ملتقى توظيفيًا، بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هي: مندوبين مبيعات بالقاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه يشترط للتقديم على الوظائف المطلوبة ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، ويكون لديه القدرة على التواصل بشكل احترافي، وملم بمبادئ المبيعات والتسويق، وملتزم بالانضباط وحسن المسؤولية.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: مرتب ثابت + عمولة على المبيعات، وزيادات سنوية، وتأمينات اجتماعية، وإجازات.

وأوضح الجهاز أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

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