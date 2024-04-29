خطوات وإجراءات الحصول على رخصة مطعم في الجيزة

ترصد فيتو لقرائها المعايير المؤهلة من خطوات وإجراءات الحصول علي رخصة فتح مطعم بمحافظة الجيزة والتي تتم من خلال تقدم راغب الخدمة للمركز التكنولوجي التابع لمحل إقامة راغب الخدمة مرفق معه عدد من المستندات ويتبع إجراءات نسردها في السطور التالية..

_ المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة فتح مطعم بالجيزة…

- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و30 سنة).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

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