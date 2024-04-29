اليوم، آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

تنتهي اليوم الإثنين فرصة الاستفادة من استيراد سيارات المصريين في الخارج، يأتي ذلك بعد إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن اليوم الإثنين، هو آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج.

وطالب وزير المالية بأن يبادر المصريين في الخارج بالمشاركة في المبادرة، حيث سيرد باب الضريبة والجمارك، مؤكدًا أن اليوم الإثنين، هو آخر يوم للاشتراك في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والتسجيل إلكترونيًا على تطبيق المبادرة ودفع قيمة الوديعة المقررة حسب نوع العربية.

Advertisements

وأوضح وزير المالية أن العِبرة بتاريخ تحويل قيمة الوديعة الدولارية من الخارج للاستفادة من المبادرة، وليس بيوم وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي في مصر.

وقال معيط، إن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين حتى الآن يبلغ 1.8 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالي قيمة المبالغ المحولة من المصريين بالخارج 767 مليون دولار، لافتًا إلى أن الموافقة الاستيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.

وأشار الوزير، إلى أن التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.

وحثت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الراغبين في المشاركة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، بسرعة التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، واقتناص الفرصة الحالية، للاحتفاظ بحقهم في الحصول على السيارة واستجلابها لمصر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بالوطن وتقديم الدعم بالتواصل المستدام والفاعل معهم بكافة أنحاء العالم.



وطمأنت وزيرة الهجرة كل أبناء الجاليات المصرية في الخارج، بأنه حتى لو انتهت مبادرة المصريين في الخارج، فمن خلال التسجيل قبل موعد انتهائها، سيكون لهم الحق في استجلاب سيارة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لحل مختلف العوائق التي تواجه الراغبين في جلب سيارة من المصريين حول العالم، ومن بينها المشاكل الخاصة بالتحويلات المالية المقررة بالمبادرة، وتلك الدول التي يستحيل التحويل من خلال مؤسساتها المالية والتي تواجه اشتراطات في بعض الدول، حيث إنه سيتم تذليل كافة تلك العوائق.



