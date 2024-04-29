الطقم يصل لـ 1600 جنيه، ننشر أسعار ملابس الأطفال في موسم صيف 2024 (صور)

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، طرحت المحال التجارية لبيع الملابس الجاهزة المجموعات الجديدة لموسم الربيع والصيف لعام 2024، بأحدث تشكيلات وموديلات الأطفال البنات، بالتزامن مع قرب الاحتفال بعيد القيامة المجيد، فضلًا عن موسم شراء ملابس الصيف.

جولة فيتو لرصد أسعار ملابس الأطفال البنات في الأسواق

«فيتو» أجرت جولة ميدانية شملت عدد من المحال التجارية لرصد أسعار ملابس الأطفال البنات في الأسواق، التي نستعرض تفاصيل الجولة والأسعار في السطور الأتية:

أسعار ملابس البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

طرح المحال التجارية لتشكيلات وتصميمات الملابس الأطفالي

رصدت «فيتو» طرح المحال التجارية لتشكيلات وتصميمات الملابس الأطفالي استعدادًا لموسم الربع والصيف لعام 2024، حيث عرضت التشكيلات الجديدة التي تتسم بالألوان الزاهية والمبهجة.

الفساتين تغلب دائمًا على تشكيلات ملابس الفتيات

ودائمًا تغلب الفساتين على تشكيلات ملابس الفتيات، بتصميماتها العصرية والكلاسيك والمستوحاة من القصص والكرتون، فضلًا عن التصميمات والموديلات المبتكرة، حيث يعد الفستان من أكثر ملابس البنات مبيعًا خاصة في الفئات العمرية من 6 أشهر حتى 7 سنوات.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار الملابس البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

وعن أسعار الملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فهي كالآتي:

أسعار الجاكيت البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سعر جاكيت توب بناتي نحو 890 جنيهًا.

بلغ سعر جاكيت باليرو جينز بناتي نحو 970 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار التيشيرت البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سعر تيشيرت بناتي تصميم أكمام مروحة نحو 365 جنيهًا.

بلغ سعر تيشيرت بناتي برقبة وكاب متصل نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر تيشيرت بأكمام طويلة نحو 245 جنيهًا.

بلغ سعر بلوزرة بناتي بتصميم جاكيت جينز صغير متصل نحو 560 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار الأطقم البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سعر طقم بناتي بنطلون جينز وجاكيت وتيشيرت نحو 1540 جنيهًا.

بلغ سعر طقم بناتي تيشيرت وشورت نحو 295 جنيهًا.

بلغ سعر جمبسوت جينز خفيف نحو 440 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار الأطقم البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سغر طقم بناتي جاكيت نصف كم وبلوزة بيضاء وجيبة جينز بأطراف دانتيل نحو 770 جنيهًا.

بلغ سعر طقم جيبة تصميم طبقات بكرنشة وبلوزة وجاكيت نحو 1600 جنيه.

بلغ سعر طقم جيبة وجاكيت جينز وتيشيرت نحو 1190 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سعر فستان جينز تصميم جاكيت باليرو وبرنيطة نحو 1000 جنيه.

بلغ سعر فستان بناتي تصميم جاكيت سادة وجيبة مشجرة نحو 420 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي دانتيل أبيض وجاكيت ألوان نحو 840 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي تصميم كلاسيك نحو 875 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سعر فستان بناتي باربي ألوان بينك نحو 690 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي بتصميم تدريجات على الصدر نحو 1200 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي تصميم فيونكة وجرو ترندي نحو 560 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي كت بأكمام نحو 560 جنيهًا.

أسعار ملابس الأطفال لموضة صيف 2024 في الأسواق، فيتو

أسعار الفساتين البناتي لموضة صيف 2024 في الأسواق

بلغ سعر فستان بناتي تصميم كرنشة طبقات نحو 360 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي تصميم كلاسيك بلوزة وجيب متصل نحو 630 جنيهًا.

بلغ سعر فستان بناتي تصميم زهور الربيع نحو 910 جنيهات.

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