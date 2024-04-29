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الجيزة تنظم اليوم ملتقى توظيف بجهاز تشغيل الشباب

توافر فرص عمل بجهاز
توافر فرص عمل بجهاز تشغيل شباب الجيزة، فيتو

ينظم جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين، ملتقى توظيفيًا، بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هي: مندوبين مبيعات بالقاهرة والجيزة، مشيرًا إلى أنه يشترط للتقديم على الوظائف المطلوبة ألا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة، ويكون لديه القدرة على التواصل بشكل احترافي، وملم بمبادئ المبيعات والتسويق، وملتزم بالانضباط وحسن المسؤولية.

وأشار جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة إلى أن الوظائف المطلوبة تتيح مزايا تشمل: مرتب ثابت + عمولة على المبيعات، وزيادات سنوية، وتأمينات اجتماعية، وإجازات.

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وأوضح الجهاز أن الملتقى سوف ينظم بمقر الجهاز الكائن 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثانى، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا، ويمكن للراغبين فى الاستفسار التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".

 

توفير فرص عمل للشباب

 

جدير بالذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة  نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة، كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، كما قامت مؤخرا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.

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