مياه الفيوم تنظم سلسلة من ندوات التوعية بترشيد الاستهلاك داخل المساجد

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن طريق إدارة التوعية ندوة بعزبة سرور التابعة لمركز ابشواى " داخل مسجد القرية " لحث المصلين على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث وتعزيز مفهوم ترشيد الاستهلاك.

سلسلة ندوات

وتنظم إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، سلسلة من الندوات تستهدف كافة الفئات العمرية،ة وفى كافة الأماكن ودور العبادة د، لنشر ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب، وعدم اهدارها واستخدامها قدر الاحتياج خاصة أوقات الذروة، فإهدار استخدام المياه يتسبب في ضعف ضغوط المياه نتيجة الاستهلاكات العالية واستخدام مياه الشرب فى رش الشوارع، وترك الحنفيات مفتوحه بعد الاستخدام خاصة دور العبادة، وتهدف الندوات المختلفة الي تعريف المواطنين بطرق وآليات الشكاوى والابلاغ عن اى تعدى على خطوط مياه الشرب الناقلة واستخدامها في غير الاغراض المخصصة لها

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ترشيد مياه الشرب واحب وطني

وتحتوي الندوات علي محاضرات تحث علي الحفاظ على مياه الشرب، باعتبارها واجب وطنى ودينى ومسئولية مشتركه بين كافة جموع المواطنين حيث أن الدولة تولى اهتماما كبيرا فى توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن من أجل استخدامه في الأغراض الآدمية وليس فى أى أغراض أخرى وذلك من أجل استدامه الخدمه ووصولها لكل المواطنين داخل قرى المحافظة حيث أن هناك تعاون وثيق بين كافة الجهات الحكومية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني فى نشر الوعى المائى والتعريف بالمجهودات التى تبذلها الدولة في عمليات التنقية وانشاء المحطات ومد الخطوط والشبكات التى تقدم الخدمة الجيدة للمواطن، بما يتناسب وأهمية. المواطن المصري.

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