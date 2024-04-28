بسنابل القمح والتاج، أهالي قنا يحتفلون بأحد السعف (صور)

يحتفل المسيحيون، بـ" أحد الشعانين" أو الشعانين، وهو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به أسبوع الآلام، ويطلق أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلوا المسيح بالسعف والزيتون المزين، لذلك يعاد استخدام السعف والزينة في أغلب الكنائس للاحتفال بهذا اليوم.

ووفي الصعيد طقوس خاصة، يقوم بها مسلمون ومسيحيون، إذ يطلق المسلمون على هذا اليوم بـ "أحد الملوحة" بينما تسمى عند المسيحيين بـ"أحد السعف".

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الخويصة الصعيدي

حيث يجتمع المسلمون والمسيحيون في هذا اليوم تحت مسمى "الخويصة"، ويستخدمون "الخوص" في صناعة الأشكال الهندسية والفنية، التي غالبًا ما تظهر على شكل المصوغات الذهبية، ويرتدونها، وسط فرحتهم بقدوم هذه الأعياد التي تستمر لمدة أسبوع، تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الاحتفالات بشم النسيم، يوم الاثنين المقبل.

قداس أحد الشعانين

ويبدأ الاقباط، بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذي يتم عمله مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا وظهرًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

أسبوع الآلام

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.

كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.