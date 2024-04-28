توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بالمنصورة للاحتفال وأداء صلوات أحد السعف (صور)

تشهد كنائس وأديرة محافظة الدقهلية اليوم الأحد توافدا كبيرا للإخوة الأقباط للاحتفال بأحد الزعف ويسمي أيضًا بأحد الشعانين.

صلوات احد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

حيث تحتفل الكنائس في محافظة الدقهلية،اليوم الأحد، بأحد الزعف ويسمي أيضًا بأحد الشعانين، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

صلوات احد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

ورصدت فيتو توافد الأقباط علي كنيسة العذراء مريم بتوريل في مدينة المنصورة حاملين السعف والخوص تعبيرا عن الاحتفال وتزايد الإقبال لأداء الصلوات.

صلوات احد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

وترأس صلوات باكر والقداس الإلهي وصلوات الجناز العام، الآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة.

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صلوات احد السعف"الشعانين" بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

وحرص عدد كبير من الأقباط على الحضور إلى قداس أحد السعف أو أحد الشعانين كما يطلق عليه، في كنيسة توريل بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، وذلك حرصًا منهم على إحياء الاحتفالات والمظاهر الخاصة بهذه المناسبة.

صلوات احد السعف بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

وفى هذا العيد تحتفل الكنائس بإقامة قداس إلهى، يتخلله دورة "السعف"، حيث يحمل المصلون فى القداس، زعف النخيل المضفر بأشكال مختلفة، لرموز قبطية مثل الصليب وسنبلة القمح والقلب المزين بالورود، وبعد انتهاء القداس يتم صلوات الجناز العام، وتبدأ الكنائس فى الاتشاح باللون الأسود تعبيرا عن بدء أسبوع الآلام وبدء صلوات البصخة المقدسة.

صلوات احد السعف بتوريل المنصورة في الدقهلية، فيتو

ومن طقوس أحد الشعانين أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر؛ إعلانًا لانتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة

ومن طقس الصلاة في أحد الشعانين أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهى التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.

وأحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس، ويقبل الأقباط في هذا اليوم على شراء سعف النخيل قبل دخول قداس أحد السعف، لحضور زفة السعف بالكنيسة، وسط فرحة الأطفال بحمل السعف بأشكاله المختلفة من التاج والصليب والقلب والشمعة ويزنون بها الكنائس والبيوت.

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