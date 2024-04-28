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اقتصاد

هيثم الهواري: توطين الصناعة يحقق رؤية زيادة الصادرات لـ 200 مليار دولار سنويا

المهندس هيثم الهوارى،فيتو
المهندس هيثم الهوارى،فيتو

أكد المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعيةوعضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال،ان هدف ١٤٥ مليار دولار صادرات مصرية خلال ٢٠٣٠ امر يمكن تحقيقه إذا ما توافرت إرادة التنفيذ مع الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية وبالأخص فيما يتعلق بالصادرات الصناعية 

وقال الهواري إنه بنظرة سريعة للمقومات والموارد والإمكانات المتوفرة يمكن وضع أرقام أكثر طموحا  تصل لاكثر من ٢٠٠ مليار دولار لكن تنفيذ الخطط يواجه مشاكل علي أرض الواقع وهي مشكلة يمكن حلها من خلال إشراك مجتمع الأعمال في وضع محاور وآليات التنفيذ لضمان نجاح الوصول إلي الصادرات المستهدفة.

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واكد الهواري،ان هناك آثارا إيجابية متعددة إذا ما تحقق هذا الرقم كآثار إيجابية علي المستوي الاقتصادي وعلي المستوي الاجتماعي مشيرا إلي ضرورة الاهتمام بصادرات السلع الصناعية التي تمثل محركا فعالا للنمو الاقتصادي لأي اقتصاد في العالم بخلاف ما يمكن ان تقدمه الصادرات الصناعية من فوائد مباشرة للاقتصاد والمجتمع خاصة تشغيل الايدي العاملة وفتح فرص استثمارية وصناعات مغذية داعمة للمنتجات الصناعية المصدرة.

ضرورة وضع استراتيجية التصنيع للتصدير
وطالب المهندس هيثم الهواري بضرورة وضع استراتيجية توطين الصناعة والتصنيع للتصدير وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الموجهة للتصدير وعمل امتيازات ضريبية وجمركية علي المنتجات المصدرة.

وقال: اننا نتطلع الي تبني الحكومة لسياسة صناعية تتضمن محفزات ودراسات متعمقة للعوامل المؤثرة وعلاج التحديات والقضاء علي العقبات التي تعرقل العملية الإنتاجية وإقرار حوافز تحقق انعكاسات إيجابية علي تنافسية القطاعات الإنتاجية 

وحدد الهواري ٥ مطالب أساسية من الحكومة لمساعدة المصدرين المصريين تتضمن:

1. تقديم الدعم المالي: يحتاج المصدرون المصريون إلى دعم مالي من الحكومة لتحسين قدرتهم على تحمل التكاليف وتوسيع نطاق تصدير منتجاتهم.
2. توفير التسهيلات الجمركية: يجب على الحكومة تقديم تسهيلات جمركية للمصدرين لتقليل التكاليف والإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تعوق عملية التصدير.
3. توفير البنية التحتية: يجب على الحكومة استثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير، مثل موانئ وشبكات النقل، لضمان سلاسة وفاعلية عملية التصدير.
4. تقديم التدريب والتطوير: يحتاج المصدرون إلى برامج تدريبية وتطويرية لزيادة كفاءتهم في مجال التصدير وفهم متطلبات الأسواق الخارجية.
5. تشجيع التسويق والترويج: يجب على الحكومة دعم جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية لزيادة فرص التصدير وزيادة قيمة الصادرات

6 محاور بمشروع التعاون بين مركز تحديث الصناعة واليونيدو

شعبة النقل: تطوير الموانئ يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج

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المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الجمعية المصرية الصينية لرجال الاعمال صادرات صادرات المصرية

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