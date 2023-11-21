شعبة الأدوات الصحية: 78% من القطاع صناعة مصرية

أكد فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أهمية دور القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالتجارة البينية في الفترة الأخيرة، واحتضنت مصر المؤتمر الأول والثالث لها، مما يؤكد أهمية التجارة البينية ومردودها علي المبادرة الرئاسية الخاصة بتوطين الصناعة المصرية.

أصبحنا حاليًا ننتج في مصر أكثر من 78% من قطاع الأدوات الصحية

وقال «عبدالجليل» إن قطاع الأدوات الصحية كان يستورد في الفترة ما بين 1997 حتي 2014 حوالي 90% ولكن مع بداية الاتجاه لتوطين الصناعة تغير هذا الأمر وأصبحنا حاليًا ننتج في مصر أكثر من 78% وهناك منافسة مع أسواق عالمية كبري في هذا القطاع مثل الصين وتركيا، وحدث تطور كبير جدًا في قطاعنا، ودخل كثير من المستوردين في التصنيع، وهذا أمر جيد وله مردود إيجابي علي الصناعة المصرية وعلي صعيد توفير مزيدًا من فرص العمل واضافة قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

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المنتج المصري مفضل بالنسة لكثيرين من الدول الأفريقية

وأوضح رئيس شُعبة الأدوات الصحية، أهمية التجارة البينية وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأخير بحضور رؤساء دول، ورؤساء وزراء ورؤساء هيئات، وهو ما يؤكد علي أهمية التجارة البينية، وهذا المعرض شهد إيجابيات كثيرة منها الاتفاقيات التي تمت وبأرقام مالية كبيرة سيكون لها مردود كبير علي تنمية الصناعة المحلية، بجانب الأهمية الكبرى للأسواق الأفريقية التي تعتبر بكر وتستحق الاهتمام، والمنتج المصري مفضل بالنسبة لكثيرين من الدول الافريقية.

شركات كبري بدأت فتح فروع لها في مصر ودول عدة على رأسها الصين

وتابع «عبد الجليل»: الوضع في مصر مبشر جدًا، وهناك شركات كبري علي سبيل المثال من الصين بدأت تنقل وتفتح فروع في مصر، وهذا شيء جيد وثقة في الوضع الأمني المصري، وأيضا ثقة في النظام السياسي الحالي.

وأضاف قائلا: «انا شخصيا تحدثت مع مستثمرين صينيين في مجال الأدوات الصحية وهناك مستثمرين في أكثر من 10 مجالات أخري في الطريق إلى مصر».

كل شيء متوفر ومشجع علي الاستثمار والصناعة في مصر

وأشار إلى أن ذلك نتيجة المناخ الملائم للاستثمار والتشجيع من كل قيادات الدولة علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا بسبب مقومات التنمية الصناعية في مصر من بنية تحتية، ونظام أمني، وخامات، أيدي عاملة، بيئة، كل شئ متوفر ومشجع علي الاستثمار والصناعة.

التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية تمثل نحو 13% من حجم التجارة

وأوضح أن التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية تمثل نحو 13% من حجم التجارة التي تحتاجها أفريقيا، والمؤشرات الإيجابية ستظهر بعد الاتفاقيات خلال معرض التجارة البينية الأخير، خاصة أن الدول الأفريقية ترغب في التعاون مع مصر لقرب المسافات، فضلا عن إن الدول الأفريقية تري النهضة الصناعية التي حدثت في مصر بتقنياتها الحديثة مما أدي إلى أن هناك منتجات مصرية بأعلى جودة ومواصفات عالمية.