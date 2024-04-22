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اقتصاد

غرفة مواد البناء: انخفاض أسعار منتجات الأدوات الصحية والسيراميك

منتجات الأدوات الصحية،فيتو
منتجات الأدوات الصحية،فيتو

قال الدكتور طه زيدان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، باتحاد الصناعات، إن السوق المصرية تشهد حاليا انخفاضا كبيرا في أسعار السلع والمنتجات ومنها الأدوات الصحية والسيراميك مع توقع استمرار انخفاض الأسعار لنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة.

 

وكشف عن انخفاض أسعار السيراميك أكثر من الأدوات الصحية لنسبة المكون المحلي في السيراميك الأعلى عن الأدوات الصحية، حيث تصل في السيراميك لـ70% بينما في الأدوات الصحية 50% حيث تحتاج لاستيراد خامات ومواصفات أوروبية عالية في حالة التصدير وهى الأصعب في صناعات مواد  البناء.

 

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وجود فائض كبير في جميع الصناعات في الفترة الحالية 

 

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجود فائض كبير في جميع الصناعات في الفترة الحالية ولهذا بدأ الجميع في دراسة خفض أسعاره الى جانب وفرة الخامات وتيسيرات في جميع المواني تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

ووجه زيدان الشكر للدولة على اهتمامها  اهتمامه بالصناعة المحلية حيث بدأت الحكومة تلتفت إليها والاستماع لمشاكل المنتجين.

 

 وأشار إلى الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية في التواصل مع المصنعين لبحث مشكلاتهم والوقوف على حركة الأسعار وأبرز التحديات الراهنة والحلول المقترحة.

 

ولفت إلى أن تراجع الأسعار في السوق في هذه الفترة يرجع إلى جهود الدولة في توفير الدولار والإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب تسهيلات في الجمارك ما أدى إلى تلافي غرامات التأخير والأرضيات.

وقال زيدان: الأسعار تراجعت بعد انخفاض سعر الدولار وتوافره بالتوازي مع إعطاء الدولة أولوية لتوفير الدولار لسرعة الإفراج عن الخامات والبضائع وتسهيلات في الجمارك وهى خطوة ايجابية من الدولة نثمنها حيث أدت لتوافر معظم الخامات وخفضت التكلفة على جميع الصناعات.

 

ولفت أيضا تراجع الصادرات إلى الأسواق الأوروبية نتيجة المنافسة غير العادلة من المنتج الصيني في دعم الصادرات في هذه الأسواق أدى لتوافر المنتجات في السوق المحلية.

 

وأشاد الدكتور طه زيدان بتصريحات رئيس مجلس الوزراء حيث أكد أن الحكومة تدرس زيادة دعم المساندة التصديرية وبصدد عقد لقاءات مع المجالس التصديرية في هذا الشأن لتحديد الصناعات التي لها دعم تصديرى.

 

زيادة المساندة التصديرية تدعم الصناعات الوطنية

 

وأوضح أن زيادة المساندة التصديرية تدعم الصناعات الوطنية وترفع من تنافسيتها وهو ما سيدعم زيادة الإنتاج وتراجع الأسعار وزيادة نفاذ المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخاصة الاوروبية، وبالتالي زيادة الصادرات وتوافر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة.

وقال، أطالب بدور فعال لوزارة الصناعة وهيئة الاستثمار لحل جميع مشاكل الصناعة ودراسة وفتح اسواق خارجية للمصنعين وزياده حجم التصدير وجلب عملة مما يترتب عليه خفض الأسعار المحلية.

 

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طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات صناعات مواد البناء اسعار السيراميك

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