السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

مياه الفيوم تنظم حملات لطرق الأبواب بهدف التوعية بمشروعات توسعات الصرف الصحي

حملات توعوية عن مياه
حملات توعوية عن مياه الشرب، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى،  سلسلة حملات لطرف الابواب، عن طريق فريق المكون المجتمعى بالشركة، شملت الحملات قري  قصر رشوان  وابوشنب وبنى صالح والبيضا والياس ومنشأة طنطاوى والسعيدية وطحاوى وهويدى، بهدف التوعية  ببرنامج توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الممول من البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الاوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الاوروبي NIF.

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 محاور الحملات 

تركزت محاور حملات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، علي عدة محاور أهمها،  تعريف المواطنين بهذه القرى بموعد بدء الحفر والتعاون الفعال والبناء مع الشركات المنفذة،  وازاله اى معوقات تعوق اعمال التنفيذ،  والابتعاد عن أماكن الحفر أوالتواجد بجوارها خاصة الأطفال حفاظا على حياتهم من الخطر، بجانب المشاركة الإيجابية من جانب الأهالى فى التواصل المباشر مع القائمين على التنفيذ، وتعريفهم بطرق وآليات الشكاوى فى حالة حدوث أي مشكلة تتعلق بالحفر، وتتمثل فى  رد وإعادة الشيء لأصله.

أنشطة الحملات 

وشملت حملات شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عدد من الأنشطة المختلفة، منها المقابلات الشخصية مع المواطنين، ولصق بوسترات بالاماكن العامه والشوارع الرئيسية ودور العبادة حتى تكون  أرقام تليفونات التواصل  متاحة للجميع فى حالة وجود اي اسئلة او استفسارات تتعلق بأعمال التنفيذ.

مشروع توسعات الصرف بالفيوم

يذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى خدمة 57 قرية بخدمة الصرف الصحي والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العذبة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية لسكان القرى الأكثر احتياجا والارتقاء بمستوى معيشتهم، كما أن برنامج توسعات الصرف الصحي يساهم بشكل مباشر في تطبيق برنامج إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، الذي تتبناه وزارة التضامن.

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