الأربعاء 24 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم: مياه بحيرة قارون أصبحت جاهزة لاستقبال زريعة لكل أنواع الأسماك

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

 قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إن محافظة الفيوم، أعدت سلسلة من الدراسات للارتقاء بمستوى الحياة المائية ببحيرة قارون، بهدف إطلاق ذريعة من الأسماك المتنوعة بها، خدمة للعاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص.

 

إعادة الحياة المائية لبحيرة قارون

 وأشار محافظ الفيوم،  إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات على مياه بحيرة قارون، بعد سحب عينات من مناطق مختلفة بها، لتحديد أفضل الأماكن لإطلاق ذريعة الأسماك بها،  لإعادة الحياة المائية من جديد إلى البحيرة، بعد نجاح مبادرة إعادة التوازن البيئي البحيرة التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة الفيوم.

Advertisements

 وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة،  أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، حتي وصلنا إلى المعدلات الحالية لملوحة البخيرة، التي تسمح بإعادة الحياة المائية إلى البحيرة من جديد بدون أي تحفظات.

 

التعاون مع وزارة البيئة

 ولفت محافظ الفيوم،  إلى أنه تمت مخاطبة وزارة البيئة بنتائج الأبحاث والدراسات التى أجريت على مياه بحيرة قارون، على مدار عام ونصف، التى تؤكد تحسنًا وجودة ملحوظة فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق ذريعة الأسماك بها، وفقًا للمواعيد المحددة لنوع كل ذريعة من الأسماك.

المجلس التنفيذي للمحافظة

وكان محافظ الفيوم عقد  اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم بحيرة قارون اعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون زريعة الاسماك وزارة البيئة اخبار الفيوم

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 في محافظة الفيوم

جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل لتدريب الطالبات على فنون الدفاع عن النفس

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بين رؤساء المدن

بمشاركة 500 شاب وفتاة، افتتاح مهرجان الجوالة 12 بجامعة الفيوم
ads

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأتربة العالقة والرمال

رسميا.. كاف يصدم اتحاد العاصمة الجزائري في أزمة نهضة بركان

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الخميس 25-4-2024 فى مصر

بعد 5 أيام من دفنها، نيابة طنطا تستخرج جثمان سيدة توفيت بخطأ طبي

حيثيات الحكم على المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

تحول مفاجئ، مؤسس الجنجاويد يعلن انحيازه للجيش السوداني ضد الدعم السريع

وفاة سيدة نتيجة خطأ طبي في عملية جراحية لاستئصال المرارة بطنطا

Advertisements

منوعات

المزيد

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

العالم ينتظر حدثًا مميزا اليوم والسر في الرقم 4، والنشطاء: يأتي كل 100 عام

للمرة الأولى منذ ٧٠ عاما، مذنب أم التنانين يدخل النظام الشمسي في هذا الموعد

اكتشاف نوع جديد من البكتيريا الفتاكة في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار شاي ليبتون في الأسواق

انخفاض سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 24- 4- 2024

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 24-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

عناصر غذائية مهمة تناولها يوميا للمحافظة على صحتك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أهمية العلم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 15 من سورة النمل

مرجع المسلمين في الفقه والحديث، لمحات في حياة أم المؤمنين السيدة عائشة  

الأزهر: السعي لطلب الرزق الحلال في اليوم شديد الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية