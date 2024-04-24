محافظ الفيوم: مياه بحيرة قارون أصبحت جاهزة لاستقبال زريعة لكل أنواع الأسماك

قال محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، إن محافظة الفيوم، أعدت سلسلة من الدراسات للارتقاء بمستوى الحياة المائية ببحيرة قارون، بهدف إطلاق ذريعة من الأسماك المتنوعة بها، خدمة للعاملين بمجالات الصيد من أبناء الفيوم عامة، وأبناء القرى المتاخمة لبحيرة قارون على وجه الخصوص.

إعادة الحياة المائية لبحيرة قارون

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات على مياه بحيرة قارون، بعد سحب عينات من مناطق مختلفة بها، لتحديد أفضل الأماكن لإطلاق ذريعة الأسماك بها، لإعادة الحياة المائية من جديد إلى البحيرة، بعد نجاح مبادرة إعادة التوازن البيئي البحيرة التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة الفيوم.

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وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، أن المحافظة تعاونت مع العديد من الجهات البحثية المتخصصة، فى مجالي الأسماك وتنمية البحيرات لتطوير وتطهير بحيرة قارون، حتي وصلنا إلى المعدلات الحالية لملوحة البخيرة، التي تسمح بإعادة الحياة المائية إلى البحيرة من جديد بدون أي تحفظات.

التعاون مع وزارة البيئة

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه تمت مخاطبة وزارة البيئة بنتائج الأبحاث والدراسات التى أجريت على مياه بحيرة قارون، على مدار عام ونصف، التى تؤكد تحسنًا وجودة ملحوظة فى مياه البحيرة، مما يجعلها صالحة لإطلاق ذريعة الأسماك بها، وفقًا للمواعيد المحددة لنوع كل ذريعة من الأسماك.

المجلس التنفيذي للمحافظة

وكان محافظ الفيوم عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن، ومديري العموم، وممثلي الجهات ذات الصلة.

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