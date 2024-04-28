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الاجتماع التنسيقي الأول لبعثة حج الجمعيات الأهلية بالدقهلية (صور)

اجتماع الحجاج بالدقهلية،
اجتماع الحجاج بالدقهلية، فيتو

ترأس  اليوم الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية  الاجتماع التنسيقي الأول لحجاج بعثة حج الجمعيات الأهلية.

حضر الاجتماع  الدكتور وائل عبد العزيز  رئيس مكتب الحج بالدقهلية وحجاج ومشرفي المستوي الثالث لعام ١٤٤٥هـ.  وعددهم 181 حاج

وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي 
وايمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج.

بدأ الإجتماع بالترحيب  وتهنئتهم باختيار المولي عز وجل لهم. 
ثم محاضرة بعنوان التيسير ف الحج لفضيلة الشيخ ابراهيم حسن من علماء الأوقاف 
 

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ثم محاضرة التهيئة النفسية للحاج القاها محمد الياس  تلها شرح الجانب الإداري للرحلة للمشرف انس علاء سنجاب 
ثم فتح باب النقاش والحوار 
وتم الرد علي اسئلة الحجاج من خلال المشرف ايمن إبراهيم مدير إدارة الجمعيات والمشرف سعود الحلواني  والمشرف وائل شعبان محمد والمشرف وليد محمد عبد العال والمشرف مصطفي محمود والمشرف  ابراهيم سريه والمشرف محمد السعيد 
 

وتم استفاء بطاقة التعارف للحجاج والتي تشمل الحالة الاجتماعية والصحية لكل حاج

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