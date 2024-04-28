تفاصيل اجتماع مراجعة وثائق خلو مصر من الحصبة بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية اليوم, عن عقد اجتماع لمراجة وثائق الإشهاد الخاصة بنظام الترصد والحمى والطفح الجلدي لتجديد الشهادة الدولية بخلو مصر من مرض الحصبة والحصبة الألمانية.

جاء ذلك بحضور الدكتوره عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتوىة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي ومديري الإدارات الصحية ومسئولي فرق الوقائي بالإدارات ومحمد جمعة وأحمد فرحات من فريق الإشراف بالوزارة.

استمرار التدريبات الخاصة بفرق الوقائى

وأضاف مكين أنه من المقرر استمرار التدريبات الخاصة بفرق الوقائى اعتبارًا من اليوم وحتى 20 المقبل والتى توزع الأدوار والمسؤوليات للعاملين من الفريق الوقائي على مستوى المديرية والإدارات التابعة لها مع توزيع الإدارات والوحدات التابعة على الفريق الوقائي ووضع جدول الإشراف وإرسال نسخة للبرنامج الموسع للتطعيمات بالتنسيق مع المشرف المركزي للمحافظة.

خطة العمل للمديرية لترصد الحمي

و لفت وكيل الوزارة أنه تم وضع خطة العمل للمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها بالتعاون مع مسئول ترصد الحمى والطفح الجلدي ومسئول التطعيمات، فضلا عن وضع خطة زمنية للعمل ومتابعة إنجاز جميع الأنشطة في الوقت المناسب بحسب الخطة الموضوعة.

Advertisements

وعلي صعيد اخر، أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة ختام فعاليات الدورة التدريبية التى نظمتها إدارة التثقيف الصحى بالمديرية وذلك بهدف رفع مهارات التواصل لدى مسئولي الثقافة الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم العباسي مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بالوزارة والدكتورة لمياء حمدي مديرة إدارة الإتصال الجماهيري بوزارة الصحة والدكتور راجح عبد الرازق مدير إدارة الثقافة الصحية بالدقهلية.

وأضاف مكين أن الدورة تضمنت تدريب 40 مسئولي الثقافة الصحية بالإدارات إلى جانب عقد ورش عمل بهدف رفع القاعدة المعرفية وتطوير مهارات التواصل لديهم.

وفى ختام الدورة قدم وكيل الوزراة شهادات تكريم للمتميزين مشددًا على دور الثقافى الصحية فى رفع الوعى الطبى لدى المواطنيين.