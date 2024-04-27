السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة بسبب خلافات مالية في الدقهلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

 

 

وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد كشف لغز مقتل تاجر خردة فى الدقهلية.

 التعدي على تاجر خردة ووفاته بالدقهلية

تلقى مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها تاجر خردة مُصاب بحالة إغماء وتوفي عقب وصوله. 

ديلر مخدرات يقتل تاجر خردة  

بالانتقال وبسؤال شقيق المجني عليه وزوجته اتهما عاطل "له معلومات جنائية"، بالتعدي عليه مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية بينهما.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح أبيض، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة ركز شرطة نبروه مديرية أمن الدقهلية ديلر مخدرات يقتل تاجر خردة

مواد متعلقة

تحرير 16 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال حملات تفتيشية بالمحافظات

كنز أثري ضخم في أسيوط.. موظف يحوّل منزله إلى مغارة على بابا.. والأمن يضبط توابيت وتماثيل و1118 قطعة أثرية (صور)

حبس شقيقين بتهمة قتل عاطل فى بورسعيد

سقوط سيارة داخل مصرف بالفيوم ومصرع شخصين

الطفل العائد من الموت، الأمن العام يكشف حقيقة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا

ضبط 1118 قطعة أثرية بحوزة موظف في أسيوط (صور)

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري

ضبط 55 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في 4 محافظات
ads

الأكثر قراءة

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

أبوه تعب نفسيا لما شافه كده، والدة طفل شبرا الخيمة تروي كواليس اكتشاف جثته

تصل لـ 112 جنيهًا، زيادة في أسعار برسيل وبريل وأكسترا وجنرال وهذا موعد التطبيق

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

تقرير لصندوق النقد الدولي: 4,5 مليار دولار متأخرات على الهيئة العامة للبترول

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

ثبات أسعار السلع خلال مايو على البطاقات التموينية

الأهلي والزمالك وجهًا لوجه في نهائي كأس مصر للطائرة رجال

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية والتغلب على الأزمات

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية