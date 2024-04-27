حبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة بسبب خلافات مالية في الدقهلية

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل أنهى حياة تاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.

وكان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، قد كشف لغز مقتل تاجر خردة فى الدقهلية.

التعدي على تاجر خردة ووفاته بالدقهلية

تلقى مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية اخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها تاجر خردة مُصاب بحالة إغماء وتوفي عقب وصوله.

ديلر مخدرات يقتل تاجر خردة

بالانتقال وبسؤال شقيق المجني عليه وزوجته اتهما عاطل "له معلومات جنائية"، بالتعدي عليه مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية بينهما.

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وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الشابو وسلاح أبيض، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.