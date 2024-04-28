توريد 95 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية (صور)

أعلن السيد دايرة وكبل وزارة تموين الدقهلية زيادة حصيلة توريد القمح المحلي موسم ٢٠٢٤ إلى 95526 طن قمح بالمواقع التخزينية بالمحافظة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ببدء فتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

وأشار االمحاسب السيد دايره – المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أن حصيلة التوريد بلغت ٩١٦٢٢طن و١٩٧كجم قمح بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة.

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توريد 3745 طن خارج المحافظة

كما تم توريد ٣٧٤٥طن و٦٥٠كجم خارج المحافظة من أقماح المحافظة، بالإضافة إلى ١٥٧طن و٧٨٥ كجم اقماح محليه لانتاج التقاوي، ليكون حصيلة ما تم توريد اليوم قد بلغ 95525 و632 كجم قمح.

السعر حسب درجة النقاوة

وأشار الى انه تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

غرف عمليات لتذليل أي معوقات

وأشار على حسن وكيل المديرية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين وذلك لمتابعة بدء موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة.

37 موقعا للاستلام



وأفاد بأن عدد المواقع التخزينية ٣٧ موقع على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم ٢٠٢٤.

وأشار المهندس سامي ابراهيم مدير الصيانة إلى استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح.

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