صيانة ورفع كفاءة محطة الطاقة الشمسية في جمصة بتكلفة 4 ملايين جنيه

تشهد محطة الطاقة الشمسية في جمصه أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة مالية تقدر بـ 4 ملايين جنيه، بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي2024/2023..



ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مدير عام المرافق والبنية التحتية للقيام بالمعاينة علي الطبيعة لمتابعة أعمال الصيانة الجاري تنفيذها لمحطة الطاقة الشمسية بجمصة..

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعزيزا لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة من خلال مصادر الطاقة النظيفة وفي إطار توصيات مؤتمر تغير المناخ COP 28،وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة في هذا الشأن.

ففي محافظة الدقهلية كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة شيماء الصديق مدير عام المرافق والبنية التحتية بالمحافظة للقيام بالمعاينة على الطبيعة لمحطة الطاقة الشمسية بجمصة.

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وأوضح"مختار"أن المعاينة تستهدف متابعة أعمال الصيانة الجاري تنفيذها حاليا لرفع كفاءة المحطة وإصلاح الأعطال وذلك بتكلفة تقديرية 4 ملايين جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023.

المحطة بتكلفة اجمالية قدرها 18 مليون جنيه

وأشار"مختار" إلى أن المحطة تعتبر احد المشروعات الكبرى بالدقهلية تم تنفيذها عام 2016 بتكلفة اجمالية قدرها 18 مليون جنيه كمصدر نظيف لإنتاج الكهرباء بإجمالي 1 ميجا وات الطاقة الكهربائية المنتجة منها تكفي استهلاك الإنارة العامة لجمصة بالكامل..

المعاينة على الطبيعة لمحطة الطاقة الشمسية بجمصة

ومن جانبها أوضحت مدير عام المرافق والبنية التحتية بالمحافظة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تمت المعاينة علي الطبيعة لمحطة الطاقة الشمسية بجمصه لمتابعة اصلاح الاعطال والتأكد من تشغيلها بالكفاءة المطلوبة بما يضمن استدامة الإنتاج والاستفادة منه وترشيد الطاقة والاعتماد علي الطاقة النظيفة ويتم تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع الشركة العربية للطاقة المتجددة طبقا لبروتوكول التعاون الموقع في هذا الشأن.

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