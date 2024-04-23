الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محافظات

رفع 2500 طن مخلفات في المنطقة الصناعية بجمصة (صور)

حملات نظافة بالدقهلية،
حملات نظافة بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية.

وتمكنت الحملة من رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية بجمصة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.. 

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ففي محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فقد استمرت اعمال الحملة المكبرة للنظافة والتجميل والتشجير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة بمشاركة 15 وحدة محلية ومعدات التدخل السريع بادارة المركبات.

رفع 2500 طن مخلفات 

وقال"مختار" إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذل قصاري الجهد بتعاون وتنسيق كامل لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة، أوضح "مختار" أنه تم رفع 2500 طن مخلفات وناتج تقليم أشجار وتم ترميم الأرصفة وري الحدائق والجزر الوسطي وتقليم الأشجار والحشائش بالمنطقة الصناعية بجمصه.

الهدف من حملات النظافة بالمنطقة الصناعية 

 وأضاف "مختار" أن الحملة استهدفت رفع كفاءة المداخل والمخارج والتشجير والتجميل وترميم الجزر الوسطي بالمنطقة الصناعية ومحيطها لخلق بيئة نظيفة للمستثمرين وذلك في إطار اهتمام المحافظة بتوفير المناخ المناسب للمناطق الصناعية تماشيا مع رؤيه القياده السياسيه في الاهتمام بقطاع الصناعه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات كثيفة العمالة.

حملات نظافة بالمنطقة الصناعية 

هذا قد أوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه تم التنسيق مع اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصه والدكتور مصطفى عنان رئيس المنطقة الصناعية بجمصه ومع السادة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المطريه والمنزله والجماليه وميت سلسيل ومنيه النصر ودكرنس ومحله دمنه والمنصوره واحياء شرق  وحي غرب المنصورة واجا والسنبلاوين وميت غمر وبني عبيد وبالتعاون مع المهندس خالد خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة والتجميل ونواب رئيس مركز ومدينة جمصة.

المعدات المستخدمة في الحملة 

 استمرت اعمال الحملة من خلال استخدام 35 معدة نظافة ما بين زاحف ولودار وسيارات نقل 5 و10و20 طن قلاب وبمشاركة  وعدد 70عامل نظافه حيث تم رفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق داخل المنطقة الصناعية ورفع تسوية ورفع حالة النظافة العامة بالمنطقة واستكمال نظافة الطريق امام المنطقة على الطريق الدولى جانب السور بالكامل واستكمال ترميم البلدورات بالمرحلة الثانية وتواصل اعمال نظافة الجزر الوسطى وازالة الحشائش التالفة 

تقليم الأشجار ورفع كفاءة الجزر

واستكمال أعمال تقليم الاشجار وتم تقليم الأشجار ورفع كفاءة الجزر الوسطي والحدائق والحملة مستمره لحين الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة بالكامل.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا على المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.

حملة نظافة أعلى نفق نصر الدين بحي العمرانية (صور)

حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بمدينة جمصة (صور)

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احتياجات المواطنين الجهاز التنفيذي الخدمات المقدمة للمواطنين المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيمن مختار محافظ الدقهلية هشام آمنة وزير التنمية المحلية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظة الدقهلية وزير التنمية المحلية

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