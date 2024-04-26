نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية تهدد الشخصيات العامة في إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو: إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة.

وزعم نتنياهو، اليوم الجمعة: لن نقبل أي محاولة من المحكمة الجنائية لتقويض حقنا الأساسي في الدفاع عن نفسنا، مضيف أن التهديد ضد جنود جيشنا والشخصيات العامة في إسرائيل فضــيحة كبرى".

وادعى: “سنواصل عملياتنا لتحقيق النصر في حربنا بقطاع غزة ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا”.

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رعب داخل إسرائيل من إصدار مذكرات إعتقال ضد القيادات

وخيم الرعب على دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية،عقب الحديث عن إمكانية اصدار مذكرة اعتقال بشأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت إلى جانب قادة جيش الاحتلال، وذلك بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم.

وخلفت القصف أكثر من 100 ألف شهيد ومصاب في أكبر مذبحة دموية ترتكبها قوات عسكرية بحق مدنيين عزل معظمهم من النساء والأطفال.

مناقشات حول احتمال صدور مذكرات الإعتقال

وقالت قناة "13" العبرية إن "مناقشة سرية" جرت في مجلس الأمن القومي تمهيدا لاحتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة بحق مسئولين كبار في إسرائيل.

وأضافت: "بحسب المعلومات والمؤشرات المتوفرة لدى كبار المسئولين في إسرائيل، هناك احتمال أن توجه محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت وهاليفي".

تل أبيب تطالب أمريكا بالتدخل

وأوضحت أنه في إطار المناقشة جرى إقرار عدد من الإجراءات الفورية التي يتعين على إسرائيل اتخاذها لمواجهة هذه الخطوة المحتملة، بما فيها "شن حملة سياسية" على المستوى الدولي ضدها.

وذكرت أن تل أبيب تمارس ضغوطا كبيرة على الحكومة الأمريكية للتدخل في الأمر.

وكانت قناة "12" قد قالت إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومسئولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة.