الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئيس الفلسطيني: إسرائيل دمرت 75% من قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني،
الرئيس الفلسطيني، فيتو

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، خلال منتدى الاقتصاد العالمي، إن إسرائيل دمرت 75% من قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

 اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي 

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد مرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض  أمس السبت، للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي وبحث سبل التوصل إلى اتفاق سلام في قطاع غزة.

 وقال بويرغه برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعددا من المسؤولين الدوليين سيعقدون في الرياض محادثات تهدف إلى الدفع نحو التوصل إلى اتفاق سلام في غزة على هامش اجتماع المنتدى.

Advertisements

 الأزمة الانسانية في غزة على جدول الأعمال 

وأضاف برنده خلال مؤتمر صحفي في الرياض:  “اللاعبون الرئيسيون موجودون حاليا في الرياض ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى عملية تفضي للمصالحة والسلام، والأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال”.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات إلى جانب زعماء في المنطقة بينهم رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السعودي وولي عهد سلطنة عمان ومسؤولون بحرينيون.

وأردف قائلا إن وزير الخارجية المصري سيكون هناك لاطلاع المسؤولين على تفاصيل جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل يوم الجمعة في محاولة لاستئناف الجهود المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وأضاف: "هناك الآن قدر من الزخم في ما يتعلق بالمفاوضات بشأن الرهائن وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار".

 

الرئيس الفلسطيني: إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية أحداث وقرارات دولية لم يكن له يد فيها

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

الأزمة الإنسانية في غزة إسرائيل السعودية المنتدي الاقتصادي العالمي رئيس الوزراء القطري منتدى الاقتصاد العالمي ووزير الخارجية السعودي

مواد متعلقة

حزب الله يعلن استهداف إسرائيل بمسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة ردا على قصف منازل مدنية

الرئيس الفلسطيني: إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة

ممثل الرئيس الفلسطيني بالأمم المتحدة: شعبنا ضحية أحداث وقرارات دولية لم يكن له يد فيها
ads

الأكثر قراءة

ضربات متتالية، سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 28 أبريل 2024

الصفاقسي التونسي يحسم موقفه من عودة علي معلول

السيسي للمصريين: متلومنيش أنا بس، أنا برضوا ألومكم معايا

"معنديش خيار تاني".. السيسي يرد على سؤال المصريين “انتوا بتصرفوا كتير ليه؟”

أسطورة الكرة الإنجليزية يدافع عن محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

13 رسالة حاسمة من السيسي للمصريين

السيسي للمصريين: بتدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق، طب هيطلعوا يشتغلوا ايه؟

منوعات

المزيد

على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 28 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

بعمل اللى محدش يفكر فيه... رسائل هامة من الرئيس السيسي للمصريين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ماذا تعني رؤية أكل الطين فى المنام؟

ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية المرأة الجميلة في المنام وعلاقتها بالرزق الكثير والخير الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية