أزمة القيد تقرب ثلاثي الزمالك من بيراميدز

جدد مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع ثنائي فريق الزمالك حارس المرمى محمد صبحى والمدافع محمود علاء للحصول علي خدماتهما بداية من الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

وكان قد سبق وحصل النادي علي موافقة الثنائي بالانضمام لصفوف الفريق السماوي لكن عدم موافقة الزمالك حال دون ذلك.

وانضم للثنائي يوسف أوباما الذي ابدي بيراميدز رغبته في ضمه أيضا لاسيما ان الثلاثي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري فيما يعاني الزمالك من أزمة وقف القيد مما يحول دون قيد الثلاثي بصفوف الموسم القادم.

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وقف القيد بالزمالك

وتلقي نادي الزمالك قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوقف قيد الأبيض حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وجاء قرار الاتحاد الدولي بوقف قيد الزمالك بعد أشهر قليلة من قيام مجلس الإدارة بفك القيد في يناير الماضي والتعاقد مع 10 صفقات في الميركاتو الشتوي.

محمد صبحي

وأكد مصدر أن نادي الزمالك تأخر في تجديد عقد محمد صبحي وأزمة إيقاف القيد حالت دون ذلك

اما عقد يوسف أوباما فينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يحسم مسؤولو القلعة البيضاء قرارهم حتى الآن بشأن تجديد التعاقد مع اللاعب من عدمه.

ورفض لاعب الزمالك التوقيع على عقود انضمامه لنادي بيراميدز حيث طلب من مسؤولي النادي السماوي الانتظار لحين معرفة موقف الزمالك من تجديد التعاقد معه.

ولعب اللاعب صاحب الـ28 عامًا مع الزمالك 18 مباراة في مختلف البطولات، أحرز خلالها 4 أهداف، ويغيب عن مباريات الفريق الأبيض في الوقت الحالي، بسبب إجرائه عملية جراحية في الفك.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة مساء غدا الاثنين، علي استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16 مباراة وسجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.