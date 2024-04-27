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رياضة

بيراميدز يفوز وديا على ألو إيجبت 3 / 1

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز وديا على نظيره ألو إيجبت بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي.

سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء الودي، مروان حمدي، ومحمد رضا بوبو في الشوط الأول ومحمود صابر في الشوط الثاني.

وخاص بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمود مرعي

خط الوسط: مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - فخري لاكاي - إسلام عيسى

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خط الهجوم: مروان حمدي

وشارك في الشوط الثاني، أحمد ميهوب، وأحمد وائل تيجانا، ويوسف أسامة نبيه، ويوسف صابر، وعمر رمضان، وصامويل أومسا.

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة انبي يوم ١ مايو المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة ٢٠ من بطولة الدوري.

 

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره إنبي في السابعة مساء الاثنين، علي استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 بيراميدز بصدارة الدوري المصري

ويتصدر فريق بيراميدز قمة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 35 نقطة بعد أن خاض 16  مباراة وسجل لاعبوه 25  هدفًا واستقبلت شباك الفريق السماوي 12 هدفا.

 

مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

الدوري المصري، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا ومثيرا من نظيره فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال لقاء الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 19 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة

 

 

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بيراميدز نادي بيراميدز ألو إيجبت

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