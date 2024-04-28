إقبال كثيف في أول أيام المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية بإدارة غرب الفيوم

شهدت مدرجات مدرسة الفيوم التجارية للبنات إقبالا كثيفا، في اليوم الأول لمحاضرات المراجعة النهائية للشهادة الاعدادية، التي تنظمها مديرية التربية والتعليم، بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع إدارة غرب الفيوم التعليمية، وتشمل المراجعات كافة المواد الدراسية، ويشارك فيها نخبة من أقوى معلمى المرحلة الإعدادية، والحضور متاح لجميع طلاب المحافظة، ولا يقتصر على طلاب مدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وسيتم تنظيم مراجعات لكلاب الشهادة الاعدادية في كل الإدارات التعليمية، حسب الجدول المتفق عليه بين وكيل وزارة التربية والتعليم ومديرو الإدارات التعليمية التابعة لها.

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مسابقة القصة القصيرة

يذكر أن محافظة الفيوم حققت مراكزا متقدمة في مسابقات الإذاعة المدرسية والقصة القصيرة التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، ففي مسابقة القصة القصيرة، فازت بالمركز الأول، الطالبة سلمى مصطفى رجب عمري، بالمرحلة الابتدائية بمدرسة التقوى الإسلامية، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

مسابقة الإذاعة المدرسية

وفي مسابقة الإذاعة المدرسة، المرحلة الثانوية، حصل فريق مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، التابعةا أيضا لإدارة غرب الفيوم التعليمية، وشارك في الفريق الفائز 8 طالبات، (نادية محمد يوسف، مريم مصطفى كمال، مودة محمود، مريم مصطفى رمضان، روان وليد، هاجر محمد، بسملة إكرامي، روان أيمن ).

كما فاز بالمركز الخامس في مسابقة الاذاعة المدرسية للمرحلة الاعدادية، فريق مدرسة دفنو الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة إطسا التعليمية، وشارك في الفريق الفائز 8 طالبات، (بسملة محمد، جنا لملوم، ياسمين عادل، سارة السيد فرحات، صفا جندي، كنزي عثمان، حبيبة ناصر، ميار عاطف).

كما حقق المركز الخامس لمسابقة الإذاعة المدرسية للمرحلة الثانوية، فريق مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمشاركة 8 طالبات، (ملك حسين، إسراء أشرف، حبيبة أحمد، نوال سيد، دنيا محمود، مريم عصام، ملك محمد ربيع، هدى خالد).

وكرمت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، خلال الأيام المقبلة الطلاب الفائزين، والمشرفين عليهم

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