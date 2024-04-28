الأحد 28 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع خطوات إنشاء مصنع ضفائر السيارات

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد شركة يازاكي اليابانية، والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، موقف توصيل شبكات المرافق، لمصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم، كأول منطقة إستثمارية حرة بمحافظة الفيوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم.

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 شبكات المرافق

تناول الاجتماع، موقف أعمال توصيل شبكات المرافق، لمنطقة مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، مع مسئولي الجهات ذات الصلة، تزامنًا مع البدء في الأعمال الإنشائية للمصنع، حيث تم الإنتهاء من توصيل مرفق المياه لموقع المشروع، ومسار خط الطرد الصرف الصحي بشكل كامل، وجاري العمل في انشاء مسار التيار الكهربائي للمنطقة، بجانب التنسيق بين شركة الإتصالات وهيئة الطرق للإنتهاء من توصيل الشبكات، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى وآليات تنفيذه.

وجه المحافظ بوضع خطة أسبوعية تشمل المدخلات من جميع الأطراف ذات الصلة، لحصر كافة الأعمال التي تم نهوها، والأعمال المتبقية، بالإضافة لحصر المشكلات والعمل على حلها، وذلك لوضع صورة حقيقية معبرة عن الواقع لتنفيذ المشروع.

 تنسيق مستمر

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق بشكل دوري ودائم مع جميع الجهات ذات الصلة، حتي يتسنى الإنتهاء من جميع أعمال المرافق، والتأكد من جاهزية الموقع تجنبًا لحدوث أية تعارضات خلال العمليات الإنشائية للمصنع، موجهًا مسئولي الإتصالات بسرعة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراجعة كافة التصاريح والأوراق اللازمة لعمل عدايات كابلات الاتصالات للمنطقة، بجانب التنسيق مع هيئة الطرق لسرعة إنجاز الأعمال، مؤكدًا على الجدية وسرعة تنفيذ أعمال مختلف شبكات المرافق، وإنهاء الأعمال المنوط بها كل جهة خلال المدة الزمنية المحددة.

جدول زمني للانتهاء من المرافق

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، بإعداد بيان تفصيلى وجدول زمني للانتهاء من الأعمال بشكل كامل، متضمنة الأعمال العالقة بعدايات الصرف الصحي، وكذا مواعيد توريد طلمبات الصرف، وذلك للإلتزام بموعد بدء تشغيل خطوط الإنتاج بالمصنع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة إنشاء العدايات، خاصة قبل البدء في تنفيذ مسار القطار الكهربائي السريع المار بالمنطقة، مؤكدًا على أهمية تسخير كافة الجهود لتنفيذ المشروع، كأحد أهم المشروعات التى يتم تنفيذها على أرض محافظة الفيوم.

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