الأربعاء 24 أبريل 2024
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق

مساعد وزير العدل
مساعد وزير العدل في جامعة المنصورة، فيتو

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف يوسف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، وذلك في إطار المشاركة في ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري" بكلية الحقوق.

مساعد وزير العدل في جامعة المنصورة 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق. 

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ورحب الدكتور شريف يوسف خاطر بزيارة المستشار يوسف محمد الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق  في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا حرص الجامعة على التعاون مع وزارة العدل.

إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق لمنسوبي الجامعة

وعرض  خلال اللقاء أنه جارى تنفيذ فكرة إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق لمنسوبي الجامعة من  أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وتجهيزه بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية على أعلى مستوى  ليقدم المكتب كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق فى إطار خطة الجامعة لتيسير تقديم الخدمات المختلفة لكافة منسوبي الجامعة نفاذا لموافقة الوزارة على انشائه.
وقال المستشار يوسف محمد الكومي أن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية معالى المستشار وزير العدل، وميكنتها وتجهيزها علي أعلي مستوي من الجاهزية مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم.

درع جامعة المنصورة لمساعد وزير العدل 

وقام  الدكتور شريف خاطر بإهداء درع الجامعة للمستشار يوسف  الكومي كهدية تذكارية من الجامعة، فيما أهدى المستشار يوسف الكومى  نسخة من إصدارات وزارة العدل: قانون الشهر العقارى رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ واللائحة التنفيذية له، ونسخة من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ الخاص بأحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعديلاته بقانون ١٧٧ لسنه ٢٠٢٢

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل 

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل.

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

 

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

يأتي ذلك في اطار زيارته للمحافظة والتي تضمن برنامجها زيارة  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وذلك للمشاركة في ندوه بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري بكلية الحقوق بجامعه المنصورة.

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو
محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو
محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري

وقد ثمن "مختار" دور وزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقاري بمختلف مراكز ومدن المحافظة لخدمة المواطنين مشيرا المحافظه بكامل أجهزتها تعمل علي توفير كافة الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المختلفة والهيئات المركزية.

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري

وقال "مساعد الوزير" إن الوزارة تعمل علي تطوير جميع فروع مكاتب الشهر العقاري وميكنتها وتجهيزها علي اعلي مستوي من الجاهزيه مدعمه بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من تكدس المواطنين وخدمتهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل، فيتو

في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة الخدمات المقدمه للمواطنين من خلال تطوير وانشاء مكاتب الشهر العقاري، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، وفي إطار التنسيق والتعاون بين المستشار عمر مروان وزير العدل،والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير العدل بمبنى المحافظة (صور)

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الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور محمد عبد العظيم التكنولوجية الحديثة المستشار وزير العدل المستشار عمر مروان رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

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