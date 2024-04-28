جامعة الزقازيق تنظم قافلة تنموية شاملة بمركز مشتول السوق

تابعت الدكتورة جيهان يسري نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدًا الإثنين لقرية كفر إبراش مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

رئيس الجامعة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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القافلة تشمل جميع التخصصات

وأوضحت أن القافلة تشتمل على حملة توعوية يقوم بها فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ضد أخطار الإدمان وتعاطى المخدرات وطرق العلاج كما تشتمل أيضًا على تخصصات طبية هى: ( الباطنة والمتوطنة والقلب والصدر والعظام والروماتيزم والأطفال والرمد والجلدية والأنف والأذن، وقالت إنه سيتم تحويل الحالات التى تستدعى حالتم الصحية الى مستشفيات جامعة الزقازيق كما ايضا سيتم الحلات التى تستدعى حالتها الصحية الاشعة والفحوصات للمستشفيات حيث القاقلة شاملة كل الامور المتعلقة بالمواطنين وخاصة المرشى منهم.

آخر تطورات الكتاب التفاعلى

وعقد الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق فى وقت سابق، اجتماعًا لمناقشة آخر تطورات الكتاب التفاعلي بكلية التربية النوعية وبحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، الدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، ووكلاء الكلية الدكتور أكمل شوقي، الدكتور.إيهاب عاطف والدكتور أحمد بديع، والدكتورة إيمان شعبان رئيس قسم تكنولوجيا التعليم، الدكتور.نجلاء سعيد مدير وحدة الكتاب التفاعلي بالكلية.

شرح مفصل للمقرر الدراسي

وخلال الاجتماع ناقش الدكتور خالد الدرندلى الآلية التي يقوم الطلاب من خلالها بالدخول علي المنصة والتعامل مع الكتاب من خلال فيديوهات تحتوي على شرح مفصل للمقرر الدراسي وكذلك كتاب مكتوب يتحكم الطالب في تكبير وتصغير حجم الخط من خلال لوحة التحكم هو كتاب تفاعلي بكل ماتحمله الكلمة من معنى، حيث يتم الإعداد في الوقت الحالي تمهيدًا لإمكانية فتحه وتصفحه من خلال الموبايل أو اللاب توب.كما أكد رئيس الجامعة علي أهمية مواكبة التكنولوجيا في إعداد المقررات الدراسية بالجامعة، مشيرًا الي أهمية الكتاب التفاعلي كنمط جديد يساعد على تحفيز الطلاب على التعلم باستخدام وسائل تعليمية أكثر تطورًا.

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