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أخبار مصر

وزير التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال أسبوعين

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال الاجتماع

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إن إجمالي ما تم توريده خلال الأسبوعين الماضيين من القمح المحلي موسم 2024 حتى اآن  وصل إلى 750 ألف طن.

وزير التموين: نستهدف 3.5 مليون طن قمح في الموسم الجديد 

وقال وزير التموين إن المستهدف توريده هذا الموسم 3.5 مليون طن قمح محلي، موضحا أنه سوف يتم فتح نقاط الاستلام من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء نظرا للإقبال الكبير على توريد القمح إلى نقاط الاستقبال.

وزير التموين: سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة 

وأضاف الدكتور على المصيلحى انه يوجد  تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بالاضافة الى دراسة صرف حوافز للتجار والموردين الذين يقومون بنقل الاقماح لنقاط الاستقبال من مسافات بعيدة. 

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جاء ذلك خلال ترأسه اللجنة العليا للقمح، وحضر الاجتماع نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومباحث التموين، وممثل وزارة الزراعة، والبنك الزراعي المصري، ورئيس غرفة صناعة الحبوب.

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هيئة السلع التموينية توريد القمح موسم القمح الجديد 2024

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