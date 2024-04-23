أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يرتفع لـ 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو برتقال صيفي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق، كيلو جريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات.

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وتراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، يوسفي من 3.5 إلى 12 جنيهًا.

أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء

وفيما يخص أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا، سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.

الرمان يسجل 24 جنيهًا في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهًا، سعر الجوافة بين 9 إلى 17 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر رمان من 10 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، سعر كيلو فراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، تراوح سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا.

الخوخ يرتفع 3 جنيهات في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا، كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا.

نكترين بلدي يرتفع لـ 25 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو نكترين بلدي من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، كيلو أناناس 75 جنيهًا، كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، بشملة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الثلاثاء، تراوح سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا.