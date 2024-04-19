أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 100 جنيه في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 19 أبريل 2024، تباينًا في أسعار مختلف أنواع الفاكهة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

وتستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، في السطور التالية، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار البرتقال في سوق العبور اليوم الجمعة

وتباينت أسعار البرتقال والموالح الأخرى في سوق العبور لجملة الفاكهة؛ إذ سجل سعر كيلو برتقال صيفي من 4.5 إلى 7.5 جنيه، كيلو جريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو برتقال أبو سرة من 11 إلى 19 جنيهًا، يوسفي من 3.5 إلى 12 جنيهًا.

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أسعار العنب في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

فيما سجل سعر كيلو عنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا، سعر كيلو عنب أسود مستورد نحو 120 جنيهًا.

أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وعن أسعار التفاح في سوق العبور لجملة الفاكهة، تراوح سعر كيلو تفاح لبناني من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح سوري من 45 إلى 85 جنيهًا، سعر كيلو تفاح إيطالي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه، سعر كيلو تفاح جولدن من 45 إلى 85 جنيهًا.

أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة

وفيما يخص أسعار البلح في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو بلح سيوي من 30 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو بلح ثلاجة من 15 إلى 21 جنيهًا.

الرمان يسجل 20 جنيهًا في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى، تراوح سعر الجوافة بين 9 إلى 17 جنيهًا، سعر رمان من 10 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو فراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كانتلوب من 10 إلى 18 جنيهًا، سعر كيلو مانجو مستورد سوداني من 50 إلى 100 جنيه.

أسعار البطيخ في سوق العبور اليوم الجمعة

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 24 إلى 36 جنيهًا، سعر بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 64 إلى 80 جنيهًا، سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 42 إلى 56 جنيهًا.

الأفوكادو يسجل 150 جنيهًا في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الفاكهة الأخرى في سوق العبور اليوم، سجل سعر كيلو قشطة عبد الرازق من 50 إلى 150 جنيهًا، كيلو نبق من 15 إلى 25 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 12 إلى 24 جنيهًا، كيلو كريز 25 جنيهًا، كيلو باباظ من 12 إلى 15 جنيهًا، كيلو أفوكادو من 60 إلى 150 جنيهًا.

نكترين بلدي يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

وسجل سعر كيلو كيوي من 35 إلى 85 جنيهًا، كيلو أناناس 75 جنيهًا، كيلو نكترين بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، كمثرى مستوردة من 50 إلى 100 جنيه، كيلو حرنكش من 25 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أبوفروة من 75 إلى 85 جنيهًا، بشملة من 15 إلى 25 جنيهًا، كيلو جنزبيل من 60 إلى 150 جنيهًا، كيلو برقوق مستورد من 30 إلى 70 جنيهًا، كيلو قشطة بلدي من 20 إلى 55 جنيهًا، كيلو دوم 20 جنيهًا.

أسعار الموز في سوق العبور اليوم الجمعة

وعن أسعار الموز في سوق العبور لجملة الفاكهة اليوم الجمعة، تراوح سعر كيلو موز بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، سعر كيلو موز بيكو من 9 إلى 17 جنيهًا، سعر كيلو موز وليم من 9 إلى 13 جنيهًا، سعر كيلو موز مستورد من 30 إلى 60 جنيهًا، سعر كيلو موز مغربي من 9 إلى 13 جنيهًا.