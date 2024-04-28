باحث: حرب غزة قلبت جميع الموازين وفتحت عيون الفلسطينيين على تفاهة الانقسام

كشف حازم القواسمي، الكاتب والباحث، أن حرب غزة الدائرة الآن تكشف أهمية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بما يتماشى مع أولويات اللحظة التي تحياها القضية الفلسطينية.

ضخ دماء جديدة في صفوف منظمة التحرير

وشدد القواسمي على ضرورة ضخ دماء جديدة في صفوف قيادات المنظمة حتى تنهض من هذا السبات العميق الذي أضرّ بالقضية الفلسطينية وأطال من معاناة الشعب الفلسطيني.

واستكمل:هناك بارقة أمل هذه المرة وخاصة بعد حرب الإبادة على غزة التي قلبت جميع الموازين رأسًا على عقب وفتحت عيون الفلسطينيين في كل مكان على تفاهة الانقسام وتفاهة كل شي أمام التضحيات الجسام التي قدمّها الشعب الفلسطيني في غزة.

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واختتم: آن الأوان التوحد خلف قيادة واحدة يرضى عنها الشعب الفلسطيني في كل مكان.

مشاهد تدمير قطاع غزة

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال اليوم الأحد، خلال منتدى الاقتصاد العالمي، إن إسرائيل دمرت 75% من قطاع غزة،

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد مرافق له إلى العاصمة السعودية الرياض أمس السبت، للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي وبحث سبل التوصل إلى اتفاق سلام في قطاع غزة.

وقال بويرغه برنده رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعددا من المسؤولين الدوليين سيعقدون في الرياض محادثات تهدف إلى الدفع نحو التوصل إلى اتفاق سلام في غزة على هامش اجتماع المنتدى.

تفاصيل الأزمة الانسانية في غزة

وأضاف برنده خلال مؤتمر صحفي في الرياض: “اللاعبون الرئيسيون موجودون حاليا في الرياض ونأمل أن تؤدي المناقشات إلى عملية تفضي للمصالحة والسلام، والأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال”.

وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماعات إلى جانب زعماء في المنطقة بينهم رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السعودي وولي عهد سلطنة عمان ومسؤولون بحرينيون.

وأردف قائلا إن وزير الخارجية المصري سيكون هناك لاطلاع المسؤولين على تفاصيل جولة المحادثات التي عقدها المفاوضون المصريون في إسرائيل يوم الجمعة في محاولة لاستئناف الجهود المتعثرة الرامية لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وأضاف: "هناك الآن قدر من الزخم في ما يتعلق بالمفاوضات بشأن الرهائن وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار".