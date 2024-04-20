الرئيس الفلسطيني: إعادة النظر في العلاقات مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، إن الفيتو الأمريكي الأخير في مجلس الأمن "مخز وغير مسؤول".

وبحسب ما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية، قال عباس "سنضع استراتيجية جديدة لحماية قرارنا الوطني المستقل تسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أمريكية أو أجندات إقليمية".

وشدد عباس على أن الإدارة الأمريكية أخلَت بكل وعودها بخصوص حل الدولتين وعليها مراجعة سياساتها الخاطئة، مضيفًا بالقول: "نحن على أبواب مرحلة جديدة وصعبة ولن نبقى رهائن لسياسات أثبتت فشلها".

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وأضاف عباس بالقول: "سوف نعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023

وفي سياق متصل، نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة».

ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف "نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة".

وأكد جوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية.

اعتداءات جنسية في غزة والضفة الغربية

والغالبية الكبرى من الضحايا نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.

وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد هجمات السابع من أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب.

كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف “مماثلة” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس.

ودعا جوتيريش إلى الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار.

وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين بإنسانية وتسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة من أجل ضمان العدالة والمحاسبة.

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 34 ألفا و49 منذ 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34049 شهيدا و76901 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة 68 آخرين.