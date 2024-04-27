توريد 81 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية (صور)

استقبلت شون وصوامع محافظة الدقهلية منذ بدء موسم التوريد 81481 طنا و972 كجم قمح.

وتم تجهيز الشون والصوامع بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببدء فتح نقاط استلام القمح لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

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وأشار المحاسب السيد دايره - المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية سعر الإردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والإردب درجة نقاوة 23 بـ 1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

غرفة عمليات للمتابعة

وأكد على حسن وكيل المديرية أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين وذلك لمتابعة بدء موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة.

وأفاد بأن عدد المواقع التخزينية ٣٧ موقعا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم ٢٠٢٤.

وأشار المهندس سامي ابراهيم مدير الصيانة إلى استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح.