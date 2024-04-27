تموين الشرقية: انتظام سير العمل بتوريد القمح للشون والصوامع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

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حجم التوريد من القمح

وقالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية إن المحاسب فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أوضحت أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٨٩٢٧١ طنا و٣٥٢ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مضيفة أن الأقمـاح الموردة بالشون يتم تخزينها في أجولة جوت سليمة وعلى عروق خشبية أو طبالي وتغطيتها بالمشمعات والأغطية، مشددة على ضرورة الالتزام بالسعة التخزينية المحددة للصوامع والشون بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الجهات المنوط بها استلام القمح

كانت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أوضحت فى وقت سابق أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 50263 طن قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة مشيرة إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

394 ألف فدان قمح بالشرقية

وكشفت وكيل وزارة التموين بالشرقية في وقت سابق، عن حجم الأراض المزروعة من القمح في المحافظة، وبلغت نحو 394 ألف فدان مزروع قمح.

وبينت، خلال مداخلة هاتفية بالفضائية “الأولى”، أن زراعة القمح في محافظة الشرقية اتسعت بشكل كبير عن الأعوام الماضيةً وبلغ عدد الصوامع 12 صومعة منهم 4 حقلية والباقي 8 صوامع كبيرة، وفيما يخص مراكز التجميع بما فيهم الصوامع تم الوصول إلى 56 نقطة لتجميع القمح هذا العام.