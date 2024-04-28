قافلة طبية بقرية بنجر السكر في الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر ٢٠ ( الامام البخاري ) بالوحدة الصحية لقرية بنجر ٢٠ بمنطقة برج العرب بالاسكندرية والتي تبعد ٢٠ كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي ).

وياتى ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت إشراف الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وادارة الطب العلاجي وادارة القوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان.

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مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية

وصرحت الدكتورة غادة ندا أن القافلة ضمت ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها ٥٤ عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على ٨٠٧ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٧ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء ٢١٠ تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و٨٧ تحليلًا بمعمل الطفيليات و٧ اشعة سينية علاوة على فحص ١٣٦ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى ل ٥٤٩ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.