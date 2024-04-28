تطور جديد في واقعة مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

أحالت نيابة بولاق أبو العلا الجزئي، 5 متهمين لاتهامهم بـ قتل الجواهرجي حسني الخناجري في بنطاق دائرة القسم، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة قائمة بالمسروقات التي استولى المتهم عليها كالتالي: «4 غويشة أطفال عيار 18 کونش سادة 4 جرام في الواحدة - 4 غوايش سادة عيار 21 عليها لوجو NA نشأت عبد الشهيد الواحدة في حدود 10 جرامات تقريبا مقاس 22 - 2 غويشه مقاس 20 عيار 21 لوجو NA الواحدة حوالي 10 جرامات - 4 خواتم عيار 18 الواحد حوالي 4 جرامات - 4 سلسلة بتعليقة الأولى عين حورس بتعليقه نفرتيتي 12 جراما - 2 سلسلة شاوبر 8 جرامات تعليقه الله أكبر عيار 18 - سلسلة حمصة عيار 18 حوالي 6 جرامات حلق سيجارة سادة حوالي 8 جرامات عيار 18 - 2 حلق بريمة على الودن عيار 18 الواحد 2 جرام تقريبا - سبيكة وزن 5 جرامات شركة بيتي سي عيار 24 - سبيكة وزن 10 جرامات شركة بيتى سي عيار 24 - جنيهان وزن 8 جرامات شركة بيتى سي عيار 21 - سبيكة جولي وزن 2.5 جرام عيار 24 - خاتم ربع جنيه عيار 21 - ميدالية بدون تعليقه وزن 6 جرامات ونصف عيار 18».



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فيتو تنتقل لموقع حادث مقتل جواهرجي بولاق أبو العلا

محرر “فيتو” انتقل لمكان الواقعة للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث، وقال الحاج محمد صديق المجني عليه: إنه سمع صوت المساعد الذي يعمل مع المجني عليه، وهو يستغيث بالمارة في الشارع ليدخل عليه ليجده غارقا في بركة من الدماء، مضيفا إنه عندما دخل كان الراحل في الرمق الأخير ليفارق الحياة في أقل من ٤٠ ثانية.

وأضاف صديق المجني عليه، أنه عندما سأل المساعد عما حدث؟ أكد له أن أحد الزبائن كان يقف مع الخواجة حسني في المحل لشراء مشغولات وسبائك ذهبية بمبلغ مالي مليون و٢٠٠ ألف جنيه، وطلب منه ان يقوم بشراء علبة سجائر معينة، وخرج بالفعل ليقوم بتنفيذ ما طلبه الزبون، ليعاود بعدها للمحل خصوصا انه قام بالاتصال بالمجني عليه ليخبره بأن السجائر غير موجودة لكنه لم يرد.

وتابع صديق المجني عليه: المتهم استخدم بعض الحِيل لإبعاد المساعد عن المحل، ليقوم بطعن المجني عليه وضربه لأخذ شنطة الذهب، وهو ما قام بفعله.

محرر فيتو يستمع لصديق المجني عليه

وأردف الحاج محمد أنه اتصل بالشرطة والإسعاف، لتقوم المباحث بالتحفظ علي كاميرات المراقبة لتكتشف ان الزبون الذي طلب من المجني عليه شراء مشغولات ذهبية بمبلغ مليون و٢٠٠ جنيه هو من ارتكب الواقعة.

وقاطع حديثه أحد الجيران، ليفيد بأن كاميرات المراقبة أكدت أن المتهم من منطقة بولاق الدكرور، وجاء من هناك لارتكاب الواقعة، حتى إنه ظل يتردد علي المنطقة لجمع معلومات عن الخواجة حسني ومحله، لينتهز فرصة غياب نجله عن المحل لتنفيذ خطته، ويقوم بإقناع المجني عليه بشراء صفقة ذهب كبري.

وأضاف أحد الجيران، إن المتهم بدأ يتردد علي المنطقة منذ أسبوع ويتنقل من مقهي لآخر، حتي يقوم بجمع المعلومات التي تمكنه من تنفيذ مخططاته.

لغز مقتل جواهرجى بولاق أبو العلا



وكان مصدر أمني قد نفى جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية بشأن صورة يظهر خلالها 6 من الملثمين والادعاء بارتكابهم واقعة سرقة أحد محال الصاغة بالقاهرة.

وقالت الداخلية في بيان: "إن الصورة المشار إليها تعود لحادث سرقة أحد المحال التجارية بإحدى الدول الأجنبية عام 2021، وإن ذلك يأتي في إطار نشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة.. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها".

المجني عليه

واستمعت النيابة العامة لأقوال الشهود على الحادث من أصحاب المحال المجاورة، وأسرة القتيل في محاولة للوصول لمعلومات عن مرتكبي الجريمة، حيث تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل التي كشفت عن تعدي شخص بالضرب على صاحب المحل ليسقط قتيلا، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المعمل الجنائي برفع البصمات من مسرح الجريمة.

جدير بالذكر أن الخواجة حسني الخناجري، صاحب محل مجوهرات شهير ببولاق أبو العلا قد لقي مصرعه، إثر قيام شخص بالدخول إلى المحل وطلب من عامل في المحل شراء علبة سجائر وعقب عودته عثر على الخواجة حسني جثة هامدة، ووجود بعثرة في محتويات المحل وسرقة مجوهرات من داخله.