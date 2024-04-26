رفع درجة الاستعداد القصوى بأسوان لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية
أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء اليوم، موضحًا بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم وقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى أبو سمبل، وأيضًا ببحيرة ناصر وذلك نظرًا لما ترتب على هذه العاصفة الترابية من انخفاض مستوى الرؤية.
التنبيه على سائقى المركبات
ووجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة، وتوخى الحذر، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.
وأشار إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولًا بأول.
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