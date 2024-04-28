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مطران دشنا يترأس قداس أحد الشعانين (صور)

الانبا تكلا،فيتو
الانبا تكلا،فيتو

 صلى الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها قداس عيد أحد الشعانين المبارك بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس العظيم الانبا شنودة رئيس المتوحدين بأبو دياب.

 بدأ الطقس برفع بخور باكر ودورة احد الشعانين ثم القداس الإلهي والقى عظة عن  "طقس وأحداث أحد الشعانين"، وبعد ذلك صلى صلاة الجناز العام.

قداس أحد الشعانين

ويبدأ الاقباط، بعد انتهاء قداس أحد الشعانين بصلوات الجناز العام والذي يتم عمله مرة واحدة في العام بعد الانتهاء من صلوات قداس أحد الشعانين، ويعقبه أسبوع الآلام، ويعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويستمر حتى الجمعة العظيمة، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة والخامسة عصر اليوم الثاني.

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وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا وظهرًا ومساء، وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، والتي تمتد أسبوعًا كاملًا، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة، وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

أسبوع الآلام

ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح، والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح. 

كما يمتنعون خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.

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الأنبا شنودة رئيس المتوحدين أحد الشعانين القديسة العذراء مريم عيد أحد الشعانين دورة احد الشعانين

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