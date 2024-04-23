وزير النقل يتابع التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث بالمترو

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل أعمال التشغيل التجريبي، "دون ركاب"، التي تجري حاليا للجزء الثالث الأخير(3C ) من الخط الثالث للمترو في المسافة من محطة التوفيقية وحتى محطة جامعة القاهرة بطول 7.1 كم.

محطات الجزء الثالث من الخط الثالث للمترو

يبلغ عدد محطات الجزء الثالث من الخط الثالث 5 محطات ويتم حاليا إختبار جميع الأنظمة به مثل (الإنارة – التكييف – التهوية -...) للتأكد من صلاحيتها وتحقيق التكامل التام بينها كذلك يتم تسيير القطارات لإجراء الإختبارات الديناميكية لها للتأكد من سلامة وأمان جميع مكونات المشروع تمهيدًا لتشغيله تجريبيا بالركاب خلال الفترة القادمة.

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التعاون بين وزارة النقل والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات

وزير النقل والسفير الفرنسي،فيتو

أكد وزيرالنقل في تصريحات صحفية على هامش جولته مع السفير الفرنسي على عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين والتعاون الإيجابي بين وزارة النقل المصرية والشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر بدءًا من الخط الأول للمترو مرورًا بالخطين الثاني والثالث للمترو وتنفيذ مشروعي المونوريل شرق/غرب النيل، وعدد من مشروعات تطوير الخطين الأول والثاني.

وزير النقل: كل مرحلة من مراحل المترو يتم تنفيذها وتشغيلها تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين

ولفت الى انه تم الاطمئنان على مستوي الخدمة المتميز الذي يقدم في مرفقي القطار الكهربائيء الخفيف LRT والخط الثالث لمترو الانفاق كما تم الاطمئنان على أعمال التشغيل التجريبي التي تجري حاليا للجزء الثالث الأخير(3C) مشيرا الى ان أن كل مرحلة من مراحل المترو يتم تنفيذها وتشغيلها تساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية وتخفيض تلوث الهواء.