خطوة بخطوة، كيفية الحصول على اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

كشفت وزارة النقل عن طريقة الحصول على اشتراك للقطار الخفيف من خلال محطات القطار بدلًا من استخدام التذاكر، حيث يعد مشروع القطار الخفيف LRT من أهم مشروعات التي نفذتها الوزارة في ظل خطتها للنهوض بوسائل النقل الجماعي في مصر.

أسعار تذاكر القطار الخفيف LRT

وأعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، وسعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، 15 جنيهًا لسبع محطات بدلًا من 25 جنيهًا، و20 جنيهًا لما يزيد على سبع محطات بدلًا من 35 جنيهًا.

Advertisements

أسعار الاشتراك الشهري للقطار الخفيف LRT

بلغت أسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهريًّا لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهريًّا لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهريًّا لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).

المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الخفيف

تمتد المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الخفيف جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).