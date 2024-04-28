الأحد 28 أبريل 2024
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خطوة بخطوة، كيفية الحصول على اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف LRT

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف LRT، فيتو

كشفت وزارة النقل عن طريقة الحصول على اشتراك للقطار الخفيف من خلال محطات القطار بدلًا من استخدام  التذاكر، حيث يعد مشروع القطار الخفيف LRT من أهم مشروعات التي نفذتها الوزارة  في ظل خطتها للنهوض بوسائل النقل الجماعي في مصر.

أسعار تذاكر القطار الخفيف LRT 

 وأعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، وسعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، 15 جنيهًا لسبع محطات بدلًا من 25 جنيهًا، و20 جنيهًا لما يزيد على سبع محطات بدلًا من 35 جنيهًا.

 

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أسعار الاشتراك الشهري للقطار الخفيف LRT 

بلغت أسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهريًّا لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهريًّا لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهريًّا لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض). 

 

المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الخفيف

تمتد المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الخفيف جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

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