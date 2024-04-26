القومية للأنفاق تبرز أعمال تنفيذ محطة "القيادة الإستراتيجية" للقطار الخفيف (فيديو)

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن أعمال تنفيذ محطة القيادة الاستراتيجية بالمرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف LRT وذلك في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق نهضة حضارية حقيقية لمصر، من خلال مشاريعها الضخمة التي تُحدث نقلة نوعية في منظومة النقل الأخضر المستدام.

يبرز الفيلم القادم أعمال تنفيذ محطة “القيادة الاستراتيجية” وهى إحدى أهم محطات المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي LRT.

المرحلة الثالثة للقطار الكهربائي الخفيف

تمتد المرحلة الثالثة للقطار الخفيف LRT جنوبا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة-مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

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مشروع القطار الكهربائي

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم بـ 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا بـ 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم بـ 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم بـ 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفًا جديدًا كل منها مكوَّن من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.