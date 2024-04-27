السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

النقل تبرز طريقة استخدام مكينات صرف التذاكر آليا الموجودة بمحطات المترو (فيديو)

مكينات صرف تذاكر
مكينات صرف تذاكر المترو آليا،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكيفية استخدام  مكينات صرف تذاكر مترو الأنفاق  آليا TVM وذلك بعد زيادة أعدادها بالمحطات الأساسية لمترو الأنفاق.

إقبالا كبيرا من المواطنين بمحطات مترو الأنفاق على ماكينات TVM

شهدت ماكينات صرف التذاكر الآلي TVM  إقبالا كبيرا من المواطنين بمحطات مترو الأنفاق بعد أن قامت وزارة النقل بزيادة أعداد الماكينات بالمحطات ذات الكثافة العالية من أجل التخفيف من زحام المواطنين على شبابيك شراء التذاكر.

طريقة استخدام ماكينات المترو الجديدة TVM 

يستطيع المواطن الحصول على تذكرة للمترو من خلال الخطوات الآتية. 

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- اختيار المحطة الموجود بها الراكب 

- اختيار المحطة المتوجه لها الراكب.

- تحديد عدد التذاكر التي يريد الحصول عليها.

- دفع قيمة التذكرة واستلامها من خلال الماكينة.

مزايا وخدمات ماكينات صرف التذاكر آليًا TVM 

 تتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات وإمكانيات الماكينة ويمكن الاختيار ما بين اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهم حسب الإختيار.

 تتيح ماكينات الآلية الصراف الآلي TVM الخدمات التالية:-

 بيع تذاكر الرحلة الواحدة حتى ١٠ تذاكر فى العملية الواحدة.

-  بيع وشحن محفظة التذاكر.

- تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

- تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف جنيه.

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