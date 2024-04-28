تعاون مصري ألماني استعدادًا لمؤتمر المناخ 29 في أذربيجان

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على تعاون وثيق بين مصر وألمانيا استعدادًا لمؤتمر المناخ القادم COP29 في أذربيجان، ويهدف هذا التعاون إلى التحضير للموضوعات الملحة التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، مع التركيز بشكل خاص على ملف تمويل المناخ، لافتة إلى أنه تسعى مصر وألمانيا إلى توحيد الرؤى والجهود للوصول إلى صيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ واقعي وقابل للتطبيق يلبي احتياجات الدول وتطلعاتها.

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رئاسة مصرية ألمانية لمناقشات تمويل المناخ

وترأست الدكتورة فؤاد، مع وزيرة الخارجية الألمانية، جلسة حول النظام العالمي لتمويل المناخ خلال الدورة الخامسة عشر لحوار بتسبيرج للمناخ في ألمانيا، وناقشت الجلسة الوضع الحالي لتمويل المناخ وكيفية تحفيز الدول على الخروج بقرار حول هدف جماعي جديد لتمويل المناخ في COP29.

الاحتياجات المالية للدول النامية

وأظهرت نتائج التقييم العالمي في COP28 أن الدول النامية بحاجة إلى ما بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) بحلول عام 2030. يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.

خلافات حول مصادر التمويل

وتباينت وجهات نظر الدول المتقدمة والنامية حول مصادر تمويل المناخ، فترى الدول المتقدمة أهمية استخدام جميع المصادر، بما في ذلك الموارد الوطنية والقطاع الخاص والموازنات العامة للدول المتقدمة المسؤولة عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. بينما ترى الدول النامية أن الاعتماد على القروض لتمويل التخفيف من شأنه أن يزيد من مديونيتها، مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شددت بعض الدول على أهمية تمويل التكيف، خاصة مع محدودية التمويل المتاح لهذا المجال.

اتفاق على هدف كمي

وعلى الرغم من الخلافات، اتفقت الدول النامية والمتقدمة على أهمية تحديد هدف عالمي كمي لتمويل المناخ في COP29، ويجب أن يكون هذا الهدف واقعيًا وقابلًا للتطبيق، مع الاستفادة من دروس تجربة تمويل المناخ بقيمة 100 مليار دولار.

الدروس المستفادة وتحديات الدول النامية

وشددت وزيرة البيئة على أهمية الاستفادة من الدروس المستفادة من تجارب تمويل المناخ السابقة، بدءًا من خطة عمل اتفاق باريس في عام 2018 وصولًا إلى COP28، لافتة إلى أنه من أهم هذه الدروس ليس فقط الوصول إلى 100 مليار دولار المتفق عليها، ولكن أيضًا ضمان وصول التمويل إلى الدول النامية.

وأوضحت فؤاد التحديات التي تواجهها الدول النامية في الحصول على تمويل لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تواجه الدول صعوبة في إثبات أهمية مشاريعها للحصول على التمويل، بينما يؤدي تمويل مشاريع التخفيف إلى زيادة مديونيتها.