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خارج الحدود

الرئيس الإسرائيلي يطالب السياسيين الأمريكيين بعدم التدخل في سياسة تل أبيب الداخلية

الرئيس الإسرائيلي،
الرئيس الإسرائيلي، فيتو

طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج القادة السياسيين بالولايات المتحدة الأمريكية بعدم التدخل في سياسة إسرائيل الداخلية.

 

سياسة إسرائيل الداخلية


كما وجه الرئيس الإسرائيلي حديثه بحسب موقع بوليتيكو لزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر وقال إنه يجب أن يبقى بعيدا عن سياسة إسرائيل الداخلية أيضا.
وكان شومر وجّه مؤخرا انتقادات شديدة لتل أبيب ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ودعا لتنظيم انتخابات جديدة في إسرائيل.

تظاهرات إسرائيل

وكانت قد نظمت حشود كبيرة من الإسرائيليين – بينهم عائلات الأسرى المحتجزين في غزة – في تل أبيب للمطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو.
ولفتت تقارير عبرية مساء  امس السبت إلى أن للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
والأربعاء الماضي دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق وعضو مجلس الحرب  بيني جانتس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
 

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