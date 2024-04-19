عائلات الأسرى المحتجزين في غزة يطالبون بإقالة بن غفير لهذا السبب

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الجمعة، إن عائلات الأسرى المحتجزين في غزة يطالبون رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بعد وصفه الهجوم على إيران بالمسخرة.

وكان بن غفير قد علق، اليوم الجمعة، على الهجمات التي تعرضت لها إيران وقال إن ما يحدث يعد "مسخرة".

وبحسب شبكة «العربية»، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي الهجوم الإسرائيلي على أصفهان الإيرانية بـ "الضعيف للغاية".

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "لم يحدث من قبل أن ألحق وزير أمن بإسرائيل هذا الضرر الكبير بأمننا كما فعل بن غفير".

وشدد زعيم المعارضة الإسرائيلية، على أن بن غفير يلحق أضرارا بالغة غير مسبوقة بدولة الاحتلال

Advertisements

فيما اتهم وزراء إسرائيليون بن غفير بإلحاق ضرر بإسرائيل بعد سخريته من حجم الهجوم على إيران.



هجوم إسرائيل ضد إيران

وبعد أقل من أسبوع على الهجوم الإيراني ضد دولة الاحتلال، كشفت وسائل إعلام مختلفة عن شن تل أبيب هجوما انتقاميا داخل إيران فجر اليوم الجمعة، وسط مخاوف من توسع الصراع الدائر في المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام من بينها «ABC» و«CBS» و«CNN»، نقلا عن مسئولين أمريكيين، بوقوع الضربات في ساعة مبكرة اليوم الجمعة بتوقيت الشرق الأوسط.

وأكد مسئول أمريكي لشبكة «CNN» أن الموقع الذي استُهدف بضربة إسرائيلية داخل إيران ليس نوويا.



انفجارات متزامنة في إيران وسوريا والعراق

وتحدثت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن انفجارات متزامنة في أصفهان بإيران والسويداء بسوريا وبغداد وبابل في العراق.

وفي العراق، أفادت وسائل إعلام، بسماع تحليق مكثف للطائرات الحربية في أجواء كل من أربيل والموصل.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القاعدة العسكرية المستهدفة في أصفهان انطلقت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن البلاد تعرّضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية، وفق ما ذكرته وكالة أنباء العالم العربي.



إيران تنفي وقوع هجوم أجنبي داخل أراضيها

ونفت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي الإيراني (أعلى هيئة أمنيّة في البلاد)، اليوم الجمعة، ما ذكرته وسائل إعلام عن وقوع هجوم أجنبي داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء "نور نيوز" إنها "تنفي حدوث أي هجوم أجنبي على إيران"، كما نفت دعوتها إلى اجتماع طارئ.

وأوضحت أن "ما جرى تداوله في وسائل الإعلام عن إطلاق نار من قبل الدفاع الجوي للتصدي لأجسام صغيرة، والحديث عن انفجار في بعض مناطق البلاد عارٍ عن الصحة".

وأكدت أنه "لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي انفجارات أو حرائق في مرافق أصفهان، والظروف هادئة وطبيعية".



تضارب في التصريحات بشأن هجوم إسرائيل على أصفهان

ونقلت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية الجمعة عن «مصادر مطلعة» أنه "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد، بينما قال مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب «هاجمت من هاجمها».

ونقل التلفزيون الإيراني عن قائد كبير بالجيش قوله إنه لم تحدث أي أضرار في الهجوم الذي وقع أثناء الليل.

وأضاف أن الضجيج الذي سُمع خلال الليل في أصفهان بوسط البلاد كان بسبب استهداف أنظمة الدفاع الجوي «لجسم مريب».

وقال مسؤولان عسكريان إسرائيليان لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن الجيش الإسرائيلي ضرب إيران في وقت مبكر اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي لم تسمّه القول إن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعًا داخل إيران. وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضًا.

وقالت قناة «العهد» العراقية إن دوي انفجار لم تُعرف أسبابه سُمع في ناحية الإمام بمحافظة بابل جنوبي البلاد. ولم تذكر القناة أي تفاصيل إضافية.

وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها «آمنة بالكامل».

ونقلت شبكة «NBC News» عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقًا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.