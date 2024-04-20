السبت 20 أبريل 2024
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خارج الحدود

تظاهرات حاشدة تطالب برحيل حكومة نتنياهو

تظاهرات إسرائيل،
تظاهرات إسرائيل، فيتو

اندلعت تظاهرات حاشدة اليوم السبت في تل ابيب والقدس المحتلة للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وعقد صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وبحسب تقارير إسرائيلية طالب مئات المتظاهرين في مدينة رحوفوت، بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

تظاهرات تطالب برحيل حكومة نتنياهو

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "تظاهر المئات عند تقاطع معهد وايزمان في رحوفوت، مطالبين بالدفع نحو الانتخابات وإطلاق سراح المختطفين".

وانضم إلى المظاهرة، رئيس الأركان ووزير الجيش السابق موشيه يعالون، الذي من المقرر أن يلقي لاحقا كلمة أمام المحتجين، وفق المصدر ذاته.

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ومن المقرر أن تشهد إسرائيل، تظاهرات حاشدة في تل أبيب و55 موقعا في أنحاء مختلفة، بحسب صحيفة  غسرائيل اليوم العبرية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة إلى 34049 شهيدا و76901 مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت "الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 4 مجازر في قطاع غزة خلال 24 ساعة أسفرت عن استشهاد 37 فلسطينيا وإصابة 68 آخرين.

تدمير أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

وأفادت بلدية دير البلح، وسط قطاع غزة، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت أكبر مصنع للأدوية في القطاع.

وقالت بلدية دير البلح في بين، إنه "في ظل استهدافه الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع غزة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة، الموجود في دير البلح حي صلاح الدين، وذلك باستهداف مباشر من قبل الطيران الحربي الصهيوني أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح".

وأكدت البلدية في البيان أن “هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض”.

فيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ومن ناحية أخرى، أدانت حركة حماس بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو في وجه مشروع قرار يدعو لمنح دولة فلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت حركة حماس أمس الجمعة "إن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأمريكية عن الإرادة الدولية"، وذلك في أول تعقيب لها عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض.

وأضافت في بيان نقلته رويترز: "ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط لتجاوز الإرادة الأمريكية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".

مشروع القرار الجزائري الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.

وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

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تل أبيب القدس نتنياهو قطاع غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

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