العثور على أشلاء جثة مجهولة الهويّة على قضبان السكة الحديد بطنطا

شهدت قرية دفرة التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية اليوم الأحد العثور علي جثة لشخص مجهول الهوية صدمه قطار “طنطا-القاهرة”.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت أخطارا من شرطة النجدة بالعثور على أشلاء جثة لشخص مجهول في العقد الثالث من عمره بين قرية دفرة ومدينة طنطا على شريط السكة الحديد.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنشاوى العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بوضع الجثة فى ثلاجة الموتى بالمستشفى لحين التعرف عليها ووصول تحريات المباحث حول الحادث.

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اصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد باصطدام قطار بشاب أثناء عبوره مزلقان قليوب المحطة بدراجته النارية أثناء غلق المزلقان.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع الشاب "إسلام س أ"، 33 سنة، أثناء عبوره بدراجته النارية مزلقان منطقة قليوب المحطة بمدينة قليوب، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة بمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.