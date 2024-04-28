طالب ينهي حياة ربة منزل أثناء سرقتها في الغربية

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على طالب أنهى حياة ربة منزل أثناء سرقتها فى الغربية.

طالب ينهى حياة ربة منزل أثناء سرقتها فى الغربية

تلقى قسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم داخل مسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة “طالب - مقيم بذات العقار محل إقامة المجنى عليها”، وأقر بإرتكابه الواقعة بغرض السرقة وقيامه بالدلوف لشقة المجنى عليها وبحوزته “سكين” ولدى رؤيتها له حاولت مقاومته فقام بالتعدى عليها حتى فارقت الحياة واستولى على مبلغ مالى من داخل غرفتها ولاذ بالهرب.وأرشد عن “الأداة المستخدمة”.



Advertisements

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.